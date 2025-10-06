Slušaj vest

Viša državna tužiteljka Ana Radović kazala je listu da je tokom uviđaja pronađen određeni broj čaura, kao i da je naložila veštačenje izuzetih tragova.

"Žrtva je identifkovana kao B.S. (33). Tokom uviđaja pronađen je određeni broj tragova i čaura koji će se veštačiti u Forenzičkom centru", kazala je ona. Dodala je da je telo pronađeno u vozilu "golf plus" podgoričkih tablica.

Sagovornik blizak istrazi kazao je da su telo ubijenog pronašli vatrogasci, kojima je oko 18 sati prijavljeno da je automobil sleteo sa puta, nakon čega su i alarmirali policiju.

Na muškarca jer pucano kroz šoferšajbnu.

“Sve raspoložive snage Uprave policije su trenutno operativne kako bi se ušlo u trag ubici ili više njih”, kazali su nezvanično iz Uprave policije.

Sjekloća je bio u bekstvu godinama, a prema policijskim podacima bio je važna karika u cetinjskoj ćeliji škaljarskog kriminalnog klana.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) optužuje ga za krijumčarenje pola tone kokaina i učešće u teškim krivičnim delima, odnosno da je pomagao u likvidacijama Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića 2020. godine na Cetinju.

Policija je više puta pretresala njegovu kuću na Cetinju, ali ga prilikom tih akcija nije pronašla.

To ubistvo drugo je u proteklih mesec i po izvršeno u Kotoru, u obračunu kriminalnih klanova - navodni pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić (44), zvani Mesar, ubijen je 29. avgusta na pragu porodične kuće, u tamošnjem naselju Zlatne njive.

U ratu crnogorskih klanova od kraja 2014. godine ubijeno je nekoliko desetina ljudi, a među njima bilo je i slučajnih žrtava.

Krajem septembra, na putu od Cetinja ka Budvi, u nastavku tog obračuna likvidirani su Stefan Belada i Andrija Ivanović, navodni pripadnici škaljarskog klana. Oni su ubijeni 24. septembra u selu Ugnji.

Njihova tela tog dana pronađena su u automobilu parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od magistrale Cetinje - Budva. Prema dosadašnjim podacima iz istrage, likvidirani su iz dva oružja.