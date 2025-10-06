Slušaj vest

Požar koji je jutros oko pet sati izbio u jednom restoranu u Požeškoj ulici na Banovom brdu u Beogradu, lokalizovan je i u toku je dogašavanje. Šta je izazvalo buktinju utvrdiće istraga, a s obzirom na to da je isti ugostiteljski objekat pre samo sedam dana bio na meti organizovanog napada, ne isključuje se mogućnost da je požar podmetnut.

- Prošlog ponedeljka, 29. septembra, osumnjičeni Božidar S. (26) bacio je čak dva Molotovljeva koktela na restoran u Požeškoj ulici. Najpre je oko 3.30 sati kroz polomljen prozor ubacio flašu sa zapaljivom tečnošću i pobegao. Kako nije došlo do požara, on se nešto kasnije vratio sa još jednom flašom i nju je ubacio u lokal. Međutim, tada je uhvaćen na delu, pošto je policija vršila uviđaj nakon prijave za prvi napad - podseća naš izvor i dodaje da je osumnjičeni i tada pokušao da pobegne, ali su ga policijski službenici sustigli i uhapsili.

1/7 Vidi galeriju Požar u restoranu na Banovom brdu Foto: Kurir

Pre sedam dana na restoranu je pričinjena manja materijalna šteta, a povređenih tada, kao ni sada nije bilo.

- Operativne informacije ukazuju na to da je osumnjičeni Božidar S. pristao da za račun nekog drugog zapali poznati restoran na Banovom brdu. Sumnjsa se da je na to pristao kako bi mu bio otpisan dug - podseća izvor Kurira.

Kako je saopšteno iz MInistarstva unutrašnjih poslova nakon hapšenja osumnjičenog Božidara S., on se tereti i za podmetanje požara na Voždovcu 9. septembra.

- On se, takođe, sumnjiči da je u Ulici vojvode Stepe zapalio jedan ugostiteljski objekat - saopštili su iz policije.

1/7 Vidi galeriju Veliki požar u poznatom restoranu kod pijace na Banovom brdu Foto: Screenshot RTS

Inače, ljudi koji žive u blizini izgorelog restorana kažu da su rano jutros čuli snažnu detonaciju, a onda ugledali plamen.