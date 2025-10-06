Slušaj vest

Eksplozija u centru Beograda nije bila slučajnost - bila je poruka. U Kosovskoj ulici, Filip V. je, kako se sumnja, predao visokoeksplozivni pentrit NN osobi, koja je dan kasnije poginula u detonaciji u obližnjoj zgradi. Tragovi vode ka Vračarcima i Kavačkom klanu, a pitanje nije više ko puca, već gde će sledeće odjeknuti.

Na drugoj strani granice - Crna Gora broji mrtve. Škaljarci ubijeni na makadamu, zapaljeni motori, napadi usred dana. Sve više liči na regionalni rat bez fronta, ali sa jasnim pravilima: ko pogreši nestaje. Države pokušavaju da uhvate ritam, ali kriminalna mreža očigledno igra svoju igru - brže, brutalnije i bez granica.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

Blažo Marković, predsednik Sindikata policajaca i policijskih starešina kaže da je slučaj povezan i sa Kaluđericom:

- Erupol i FBI u Crnoj gori tačno znaju koliko je sve to uzelo maha i kada je prešlo ovamo. Taj što je prenosio informacije je likvidiran. Govorili smo satima o tome ko stoji iza svega toga, ali bezuspešno. Sve se prenelo na ulice Beograda. Samo je pitanje ko će sledeći da ide u Lazu, i ne daj Bože kao što je nastradala žena u Kaluđerici, tako će se ne daj Bože opet dogoditi - kaže Marković i dodaje:

- Građani ne treba da se uplaše ovakvih stvari. Postoji mogućnost i da je neko otvorio vrata i ubacio eksplozivnu napravu. Bila je plinska boca, a sada se radi o eksplozivu. Ide nam jako tužna jesen, jer kada se umeša država u ovakve stvari, dolazi do brutalnosti. Pitanje je ko je sledeći. Nekada se u novinama najavljivalo ko je sledeći, taj scenario se i danas ponavlja u 2025. godini. Bezbednost ljudi je najbitnija stvar.

Marković kaže da su slžbe načinile veliki propust:

- Službenici se bave privatnim poslovima i ne zanima ih šta se dešava. Predsednik države je i sam rekao da je razočaran u bezbednosni sistem. Čak je i naglasio da će neke ljude vratiti iz penzije.

