U okolini Kamene Gore, nedaleko od Prijepolja, danas je došlo do tragične nesreće tokom lova na divlje svinje, u kojoj je poginuo jedan lovac.
LOVAC STRADAO NA KAMENOJ GORI: Poginuo u lovu na divlje svinje, pogodila ga sačma
- Prema prvim i nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je sačma pogodila lovca iz Velike Župe. Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i ekipe hitne pomoći, ali muškarcu nije bilo spasa - povrdjeno je za RINU.
Uviđaj je u toku, a o svim okolnostima ove nesreće biće poznato više nakon istrage.
Kurir.rs/RINA
