- Prema prvim i nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je sačma pogodila lovca iz Velike Župe. Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i ekipe hitne pomoći, ali muškarcu nije bilo spasa - povrdjeno je za RINU.

Uviđaj je u toku, a o svim okolnostima ove nesreće biće poznato više nakon istrage.

Kurir.rs/RINA

