Slušaj vest

Požar koji je jutros oko pet sati izbio u jednom restoranu u Požeškoj ulici na Banovom brdu u Beogradu, lokalizovan je i u toku je dogašavanje. Šta je izazvalo buktinju utvrdiće istraga, a s obzirom na to da je isti ugostiteljski objekat pre samo sedam dana bio na meti organizovanog napada, ne isključuje se mogućnost da je požar podmetnut.

Na licu mesta, našla se reporterka Kurir televizije, Ines Grk sa najnovijim informacijama o poznatom restoranu:

Foto: Kurir Televizija

- Trenutno se nalazimo na Banovom brdu, na uglu Požeške i Kirovljeve ulice, gde je jutros oko 5 časova izbio veliki požar ovde kod pijace. Nije još poznato tačno koji je objekat u pitanju i odakle je krenuo požar, ali je najviše zahvatio poznati restoran. Ostala je samo garež, restoran je potpuno spaljen, uništena su stakla, vrata, prozori, sve je uništeno. Ovde je i veliki broj pripadnika policije i vatrogasaca. Požar je gasilo 31 vatrogasac i 11 vatrogasnih vozila i uspeli su da saniraju ovaj požar, da se ne proširi na okolne kuće i na okolne prostorije - kaže Grk i dodaje:

- A takođe je zatvoren i fast fud restoran koji je pored restorana. Takođe, trenutno je u toku uviđaj i još uvek, kako saznajemo nezvanično, nema povređenih, ali još uvek se vrši uviđaj da bi se utvrdio tačan uzrok kako je došlo do ovog velikog požara. Takođe, u ovoj levoj traci je obustavljen saobraćaj i autobuske i tramvajske linije preusmerene su na Čukaričku padinu. Ulica je zatvorena, policija je i dalje ovde, istraga je u toku, niko još uvek ne zna kako je došlo do ove situacije.

bamovo Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs