U zaseoku Kašice na Kamenoj gori, nedaleko od Prijepolja, dogodila se teška tragedija kada je tokom lova jedan muškarac greškom usmrtio svog prijatelja. Prema nezvaničnim informacijama, grupa lovaca bila je na nepristupačnom terenu, u blizini Kamene gore, kada se iz jednog potoka začuo lavež pasa.

- Lovac koji je pucao mislio je da je reč o divljoj svinji, ali se ispostavilo da je pogodio kolegu s kojim je bio u istom lovu, i to jednog od svojih najbližih prijatelja - kazao je za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Zbog težine terena, na lice mesta su izašli pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i hitne pomoći, koji su uz velike napore uspeli da izvuku telo nastradalog.

Uviđaj na licu mesta izvršili su policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Prijepolju, a svi detalji tragedije biće poznati nakon završetka istrage.