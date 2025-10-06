Slušaj vest

Dušanka Todorović (63) iz beogradskog naselja Železnik osuđena je danas na 15 godina zatvora zbog pokušaja teškog ubistva iz koristoljublja, nakon što je pokušala da otruje dvojicu staraca bromazepamom kako bi izbegla da im vrati dug i opljačka ih!

Viši sud u Beogradu je danas doneo presudu kojom se Todorovićeva osuđuje na po osam godina zatvora za svako krivično delo, ali joj je izrečena jedinstvena kazna od 15 godina robije. Ova penzionerka se, podsetimo, u novembru 2019. godine, na svirep i podmukao način, pretvarala da je prijateljica, a zapravo otrov stavila u pasulj i kafu svojih poznanika, staraca od 91 i 94 godine!

"Samo sam htela da mu ukradem papir o dugu…"

U suzama je pred sudom priznala šta je uradila, tvrdeći da joj je bilo teško, da se kaje i da "nije htela nikoga da ubije".

- To što sam uradila je za svaku osudu. Pogrešila sam i do smrti to neću zaboraviti. Krivo mi je i kajaću se dok sam živa. Iskreno vam kažem, ako hoćete da me razumete. Ne bih ubila čoveka za 5.000 dinara. Ne lažem, sudija, da bog da umrla ako nije ovako - rekla je Dušanka u sudnici 2021. godine, prilikom iznošenja odbrane.

Kako je utvrđeno u istrazi, prvi pokušaj trovanja desio se 1. novembra 2019. godine, kada je u pasulj Dragiši Jovanoviću (91) stavila tri tablete bromazepama, lek koji se koristi za smirenje. Nesrećnog čoveka je onesvešćenog pronašla ćerka, a ubrzo je hospitalizovan.

- Bili smo bliski, njemu je umrla žena, meni muž… Viđali smo se, pomagao mi je jer imam malu penziju. Tog dana popili smo po časicu rakije i on je otišao da se tušira, a meni je ostavio da podgrejm pasulj. Na stolu je bila kutija "bromazepama", on ponekad popije po jednu tabletu kad ne može da spava. Uzela sam tri tablete od tri miligrama i stavila u pasulj. Ne znam zašto sam uzela baš tri, valjda sam mislila da bolje zaspi. Htela sam da ukradem onaj papir o dugovanju - rekla je ona.

Ćerka Dragiše Jovanovića, Jasmina Mitrović, ispričala je da je njen otac umro posle sedam meseci.

- Tata je preminuo od posledica trovanja. Ogorčena sam i ljuta. Posle toga nije više mogao da živi sam, a ja nisam mogla da se staram o njemu, pa je preminuo u domu. Zvanično u lekarskoj dokumentaciji piše da je umro od demencije, ali nije tako. "Bromazepam" ga nije ubio, ali mu je oštetio creva i bubrege. Od toga se lečio i na kraju preminuo, mada obdukcija nije rađena - kazala je ona.

Inače, samo 24 dana kasnije od tog trovanja, 25. novembra, Todorovićeva je pokušala da otruje i Čedomira Blagojevića (94), kojem je, prema sopstvenom priznanju, u kafu stavila preostale tablete istog leka!

- Kod njega sam došla da radim po preporuci. Kad je otišao po vodu, izmrvila sam bromazepam u kafu. Posle sam mu ukrala 5.500 dinara iz novčanika - ispričala je Dušanka.

Čedomir se takođe onesvestio, ali ga je, srećom, pronašao unuk i hitno prevezao u bolnicu.

Uhapšena krajem 2019.