Na auto-putu Beograd–Novi Sad, posle Inđije (kod Maradika), obustavljen je saobraćaj u smeru ka Novom Sadu nakon što je kamion udario u portal saobraćajne signalizacije iznad kolovoza i probio zaštitnu ogradu.
RUSVAJ NA AUTO-PUTU KOD MARADIKA: Kamion probio zaštitnu ogradu, završio u njivi prekoputa?! Kolone kilometarske, obustavljen saobraćaj ka Novom Sadu FOTO/VIDEO
Deo konstrukcije pao je na kolovoz, dok je u smeru Novi Sad - Beograd saobraćaj otežan zbog rasutih delova i uviđaja.
Nesreća kod Maradika, kamion probio zaštitnu ogradu Foto: Kurir/D.š
Ekipe su na terenu, vozila se preusmeravaju na najbliže petlje.
Prema prvim informacijama, nema teže povređenih.
Vozila se preusmeravaju na najbliže petlje, vozačima se savetuje oprez i poštovanje privremene signalizacije do uklanjanja prepreka.
Kurir.rs
