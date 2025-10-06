Slušaj vest

Deo konstrukcije pao je na kolovoz, dok je u smeru Novi Sad - Beograd saobraćaj otežan zbog rasutih delova i uviđaja.

Nesreća kod Maradika, kamion probio zaštitnu ogradu Foto: Kurir/D.š

Ekipe su na terenu, vozila se preusmeravaju na najbliže petlje.

Prema prvim informacijama, nema teže povređenih.

Vozila se preusmeravaju na najbliže petlje, vozačima se savetuje oprez i poštovanje privremene signalizacije do uklanjanja prepreka.

