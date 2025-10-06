Prijepoljski inspektori u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su A. A. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nehatno lišenje života.
ubistvo u lovu
OGLASIO SE MUP POSLE TRAGEDIJE KOD PRIJEPOLJA: Lovcu koji je ubio prijatelja zadržavanje do 48 sati, mislio da puca u divlju svinju
Slušaj vest
- Kako se sumnja, on je juče, tokom lova u mestu Hrta u okolini Prijepolja, iz lovačke puške nehatno ustrelio četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca iz Prijepolja, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - potvrdjeno je za agenciju RINA.
Prema nezvaničnim informacijama, dvojica lovaca bili su dugogodišnji prijatelji, a do tragedije je došlo u nepristupačnom terenu, kada je osumnjičeni, misleći da puca na divlju svinju, pogodio kolegu. Na lice mesta izašle su ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice koje su izvukle telo stradalog.
Osumnjičenom A. A. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
Kurir.rs/RINA/Foto: Ilustracija
Reaguj
Komentariši