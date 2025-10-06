Slušaj vest

- Kako se sumnja, on je juče, tokom lova u mestu Hrta u okolini Prijepolja, iz lovačke puške nehatno ustrelio četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca iz Prijepolja, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Prema nezvaničnim informacijama, dvojica lovaca bili su dugogodišnji prijatelji, a do tragedije je došlo u nepristupačnom terenu, kada je osumnjičeni, misleći da puca na divlju svinju, pogodio kolegu. Na lice mesta izašle su ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice koje su izvukle telo stradalog.

Osumnjičenom A. A. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.