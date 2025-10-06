Slušaj vest

Suđenje balkanskom Eskobaru, Srđanu Jezdimiru koji je uhapšen u Ekvadoru 20. novembra prošle godine, počelo je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu. Jezdimiru se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi u odustvu zbog šverca 504 kilograma kokaina, zaplenjenog u bananama u luci Ploče u Hrvatskoj u martu 2021. godine.

Optužnicom je obuhvaćeno još 13 okrivljenih, među kojima su Pink Panteri Dragan Mikić i Mladen Lazarević kao i bivši direktor Javnog gradskog preduzeća "Novi Sad" Mladen Papović.

Okrivljeni Mladen Papović Foto: privatn arhiva

- Nisam kriv. Ja sam porodičan čovek. Od 2013. sam u braku sa suprugom, s kojom imam dva maloletne ćerke. Bavio sam se karateom, 1998. sam za našu zemlju osvojio zlatnu medalju. Bavio sam se i fudbalom, potom sam završio pravni fakultet. Borislav Plavšić nije moj kum, moj kum je Dejan Ristić. Nisam izvršio krivična dela koja mi se stavljaju na teret, nikada nisam bio član, a pogotovo ne organizator kriminalne grupe, niti sam ikada učestvovao u kupovini droge u Ekvadrou i njenom transportu u Evropu - rekao je Malden Papović.

On je naveo i da je novac, 37.500 evra pronađen kod njega, porodični novac i da potiče od prodaje nasledstva.

- Novac potiče od suprugine i moje plate, povraćaja PDV-a od prve plate, prodaje lokala u Novom Sadu. Ponoviću još jednom, nisam izvršio krivična dela - rekao je kratko pred sudom bivši direktor novosadskog GSP-a koji kao ni ostali optuženi nije želeo da odgovara na pitanja.

I dvojica Pink Pantera obuhvaćena optužnicom protiv jednog od, prema svetskim policijama, najmoćnije kriminalnog klana, negirala su navode optužnice.

- Nisam kriv, nisam prodavao opijate niti sam koristio telefon sa Skaj aplikacijom. Ne želim da odgovaram na pitanja - rekao je Dragan Mikić pred sudom.

Dragan MIkić Foto: Le Figaro Printscreen

Da nije kriv i da nikada nije koristio telefon sa Skaj aplikacijom, kratko je rekao i Mladen Lazarević, kum ubijenog Pink Pantera Milana Ljepoje, koji je prema navodima tužilaštva ubijen u decembru 2020. u kući u Ritopeku. Za njegovo ubistvo sudi se pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka MIljkovića. Prema tvrdnjama svedoka saradnika u tom postupku, odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer pripremao je i likvidaciju Lazarevića jer je sumnjao da je i on učestvovao u pokušaju njegovog ubistva u Ukrajini. Međutim, kada je saznao da Lazarević nije učestvovao u tome, iskoristio je fotografije načinjene dok su ga pratili da ga "ubedi" da su "škaljarci" pripremali njegovo ubistva i tako ga pridobijen na svoju stranu.

Mladen Lazarević Foto: Ilustracija, Printscreen, španski MUP

Optužnicom, ovom ogranku balkanskog kartela na teret se stavlja da su od oktobra 2019. do marta 2021. švercovali kokain na teritoriji Ekvadora, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

- Kokain su nabavljali u Ekvadoru, zatim ga pakovali u podne konstrukcije brodskih kontejnera i prikrivali u legalne tovare, a potom transportovali prekookeanskim brodovima i organizovali preuzimanje na teritoriji Evropske unije i Srbije - podseća sagovornik Kurira.

Kako se navodi u optužnici, preko saradnika koji je imao registrovanu firmu u Slovačkoj, kontaktirali su prodavce voća i povrća u Ekvadoru, kako bi stvorili što bezbednije uslove za transport droge.

I ostali optuženi negirali su izvršenje krivičnih dela i učešće u švercu kokaina.

Srđan Jezdimir Foto: historias, Fiscalía