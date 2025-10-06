Slušaj vest

Boban Sjekloća (33), visokopozicionirani član cetinjske ćelije škaljarskog klana, koji je ubijen juče oko 18 časova nadomak plaže Trsteno u Crnoj Gori, bio je dobro poznat istražnim organima, ali ono što zbog čega je postao istaknuto ime u podzemlju, jeste hapšenje zbog planiranja ubistva Radoja Zvicera, vođe suparničkog kavačkog klana!

Radoje Zvicer Foto: detective-info.com.ua

Podsetimo, još 2021. godine policija je razotkrila da je Sjekloća sa dvojicom saradnika, inače, crnogorskih državljana Milanom Kršićem i Filipom Roganovićem, na Jahorini rezervisao hotelske sobe, gde je trebalo da izvedu atentat na Zvicera. Plan je, navodno, propao u poslednjem trenutku, a Sjekloća je zajedno sa saradnicima nakratko završio iza rešetaka.

- Crnogorci su tada uhapšeni u velikoj policijskoj akciji zbog sumnje da su preteći Tamaru Zvicer, supruga Radoja Zvicera koja je sa porodicom i prijateljima boravila u jednom od najluksuznijih hotela na Jahorini, planirali da naprave sačekušu njenom suprugu Radoju Zviceru - rekao je ranije izvor i dodao:

1/6 Vidi galeriju Tamara Zvicer Foto: Drustvene Mreže, Privatna Arhiva, Instagram, Privatna Arhiva

- Na saslušanju su negirali da su pripadnici suparničkog klana iz Kotora, kao i da su imali bilo kakav plan za likvidaciju.

Inače, plan je navodno bio da se Zvicerima na zimovanju pridruži i Veljko Belivuk sa porodicom, ali se taj plan izjalovio jer je on sa svojom kriminalnom grupom, koja je inače, radila kao beogradska ispostava kavačkog klana uhapšen sedam dana pre toga, tačnije 4. februara.

Novi rat

Ubistvo Bobana Sjekloće ponovo je uzdrmalo Crnu Goru i pokazalo da krvavi obračuni između škaljaraca i kavačana ne jenjavaju.

Iako je godinama bio u bekstvu, Sjekloća je, po svemu sudeći, i dalje bio aktivan u kriminalnim poslovima. Njegovo ime se dovodi takođe u vezu i sa krijumčarenjem 509 kilograma kokaina preko broda “Budva”, kao i za pomaganje u ubistvima Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića na Cetinju 2020. godine.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Policija je u proteklih par godina više puta bezuspešno tragala za Sjekloćom, pretresala njegove objekte u više navrata, tokom 2023. i 2024. godine, a istražitelji sada upozoravaju da bi njegova likvidacija mogla da pokrene novi talas osveta.

Podsetimo, njegovo telo pronađeno je juče u automobilu marke “golf plus” sa prostrelnim ranama, nadomak plaže Trsteno, vatrogasci su prvi locirali vozilo koje je sletelo sa puta, nakon prijave moguće saobraćajne nesreće.

Prilikom uviđaja pronađene su čaure i tragovi ispaljenih metaka, a sumnja se da je u njega pucano iz unutrašnjosti vozila, kroz šoferšajbnu.

Viša državna tužiteljka, Ana Radović, potvrdila je odmah da je žrtva identifikovana kao B. S. (33) te da su prikupljeni dokazi poslati na veštačenje.

UBIJENI ŠKALJARAC NIŠANIO RADOJA ZVICERA