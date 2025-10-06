Slušaj vest

Policija u Prijepolju je saopštila da su uhapsili A. A. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nehatno lišenje života.

On se sumnjiči da je juče, tokom lova, iz lovačke puške nehatno ustrelio S.P., koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Nesreća se dogodila u nedelju kod zaseoka Kašice na Kamenoj Gori kod Prijepolja. Nezvanično saznajemo da je grupa lovaca bila u lovu na divlje svinje.

- U jednom potoku, gde je teren jako nepristupačan i šumovit čuo se lavež pasa. Lovci su pomislili da je reč o divljoj svinji i ispalili hitac. Međutim, na tom mestu se nalazio S.P., koga je sačma pogodila i usmrtila na licu mesta – saznajemo nezvanično.

Naš sagovornik navodi da je odmah prijavljeno policiji i hitnoj pomoći. Zbog nepristupačnog terena morali su da intervenišu vatrogasci-spasioci. Nažalost, lekar hitne pomoć je mogao samo da konstatuje da je lovac preminuo.

Prijatelji i Srđana P. i A. A. kažu da su njih dvojica bili baš dobri drugovi.