Svetlana, moja dobra Ceca nije videla belog dana zbog tog skota! Hleba se nije najela pošteno, što se kaže. Nije zaslužio da diše nakon ovoga što joj je napravio!

Ovim rečima za Kurir priča prijateljica ubijene Svetlane Đokić iz Boljevaca kod Surčina, koju je 4. oktobra oko 19 časova, kako se sumnja, nakon svađe nožem izbo suprug Zlatko Đokić u kuhinji porodične kuće. Nakon zločina osumnjičeni je seo na bicikl i pobegao, od tada policija intezivno traga za njim. U lokvi krvi nesrećnu ženu našao je sin koji se vratio s posla.

Zlatko i Svetlana Đokić Foto: Društvene Mreže

Godinama žrtva maltretiranja

- Svetlana je imala težak život pored Zlatka, ona je bila toliko vredna, poštena i posvećena poslu i kući da joj nije bilo ravne. Vodila je brigu o svemu. Trudila se oko Zlatka, ali on je jednostavno težak čovek. Nažalost, nakon tragedije koju su doživeli 2011. godine stvari su se pogoršale i nikad se nisu popravile - kaže u jednom dahu prijateljica ubijene i podseća da je te godine porodica Đokić ostala bez sina koji je preminuo tragičnim slučajem, a detaljnije o tome možete pročitati OVDE.

- Ceca je znala da mi se požali na Zlatka, da nije dobar, da joj brani neke stvari, da jednostavno ne može da diše od njega. Godinama je pio alkohol, a znao je i da je udari, maltretira. Pre nešto više od godinu dana prestao je da radi, nije imao primanja, pa je ona sve troškove pokrivala. Znala je da kaže da će da mu kupuje cigare, ali da neće da mu daje da pije alkohol jer mu ne prija i da je agresivan kad popije koju čašicu više.

Zlatko Đokić, kako se sumnja, u kuhinji porodične kuće ubio Svetlanu Foto: BoBa Nikolić

Davio je, pa završio iza rešetaka

Prema njenim rečima, prošle godine Zlatko Đokić završio je iza rešetaka.

- Maltretirao je i davio. Jedva je uspela da izvuče živu glavu! Tada ga je, koliko se sećam iz priče, sin prijavio i završio je u pritvoru, dobio je i zabranu prilaska Ceci. Ne znam kako se to na kraju završilo, ali su nastavili da žive zajedno - kaže nam potresnim glasom prijateljica ubijene i dodaje:

- Ceca je pre nekih 20 dana otišla u penziju, napravila je ručak. Nekoliko nas je bilo da proslavimo to što je dočekala penziju, ali nažalost neće dočekati da joj isplate prvu penziju. Ubio je.

Naša sagovornica navodi da se sa prijateljicom čula nekoliko dana pre ubistva.

- Čule smo se i videle. Dan pre nego što je ubijena išla je do centra da plati račune i da dostavi neku dokumentaciju zbog penzije. Išla je u školu po unučad i na groblje. Toliko je želela da vidi svog sina, da legne samo pored njega i da ga zagrli. Nažalost, sada je to i dočekala na ovako svirep način - napominje sagovornica i dodaje:

- Kada su izgubili sina to je bilo bolno, neopisiva tuga koja je s vremenom samo rasla. Mislim da je taj gubitak dodatno narušio njihove porodične odnose, pa se Zlatko dodatno odao alkoholu. Bio je i u jednoj ustanovi, trebao je da se leči, ali su ga vratili kući. Plan je bio da pije terapiju, ali mislim da to nije radio i stanje mu se pogoršavalo.

Branila ga

Svetlana je Zlatku znala da popusti i da mu oprosti sve uvrede, šamare i svakodnevno maltretiranje.

- Mislila je da je on dobar čovek u dubini duše, uvek je to govorila. Znala je da ga brani, iako bi joj mi kao prijatelji govorili da nije dobar za nju. Tražila je uvek neke izgovore za njega. Ali dobar čovek koliko god bio loše ne bi mogao nekome da oduzme život i ubije nekog. Ovo je za svaku osudi. Mi ne može da spavamo od vikenda, stalno mislimo u kakvim mukama je umrla. Ko zna šta joj je radio, pa je starija unuka čula jauke i vrištanje i zvala policiju i oca, njihovog sina - kaže ona i nastavlja:

- Koje su to traume za ceo život... Nadam se da je Ceca sad na nekom boljem mestu uz svog sina. A ovom skotu želim da ne vidi belog dana, ali on je svakako kukavica verovatno se negde ubio.