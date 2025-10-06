Slušaj vest

Policijskoj upravi u Novom Sadu, sinoć oko 20.45 časova, prijavljeno je da se na Dunavu kod mesta Plavna, prevrnuo čamac u kojem je bilo najmanje deset osoba, među kojima su državljani Narodne Republike Kine. 

Kako se saznaje, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu već je pokrenulo istragu i događaj okvalifikovalo kao nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi!

- Policija nastavlja pretragu i u saradnji Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu koje je ovaj događaj kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, preduzima mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja - saopštilu su iz MUP-a.

Inače, odmah po prijavi, upućene su patrole PU u Novom Sadu, granične policije i pripadnici Sektora za vanredne situacije, a kontaktirana je i policija Republike Hrvatske.

U Bačkom Novom Selu je u akciji spasavanja iz vode izvučena jedna osoba, kineski državljanin, kod koga je konstatovana smrt.

Potonuo čamac kod Bačke Palanke sa 11 ljudi Foto: Instagram/192_rs

Takođe, do sada pronađena su još četiri kineska državljana kojima je ukazana lekarska pomoć.

Prema dosadašnjim informacijama, policija Hrvatske je iz Dunava izvukla pet državljana Kine, tri muškarca i dve žene.

