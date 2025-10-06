Slušaj vest

On se sumnjiči da je juče, tokom lova, iz lovačke puške nehatno ustrelio Srđan P, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

- Amko je slučajno pucao u druga, ne bi mu to bila namera nikada, kao rođena braća su bili. Njemu je najteže, em je ubio druga, em će možda da robija zbog toga i još da ga nosi na duši, i njemu je sad život završen faktički. Voleli su lov mnogo obojica, bilo je tu nekoliko njih koji su išli svake sezone zajedno. Nikome nije jasno kako se ovo desilo, iskusni su to lovci, a i voleo ga je kao brata - kaže sagovornik i dodaje:

- Amko ima veliku porodicu, ima i decu i ženu, sada su oni ostali sami. Dobri su svi to ljudi, svi su se pomagali. Porodice njihove su bile kao jedna kuća. Sa celom Srđanovom porodicom se družio. Skoro od rođenja, tu su negde i generacija - kaže meštanin Velike Župe.

Ubijeni Srđan P. i čovek koji ga je ubio su bili najbolji drugovi još iz detinjstva.

Ubijeni Srđan P. Foto: Shutterstock/Facebook

- Tuga velika, od malih nogu su zajedno, osnovnu, srednju školu, zajedno u klupi sedeli. Oduvek idu zajedno u lov, kao rođena braća su, žive jedan do drugog, ne razdvajaju se. Mnogo je strašno, jadan taj čovek koji ga je greškom ubio. Šta će, nesreća velika, njemu je najteže - kaže meštanin Velike Župe.

Nesreća se dogodila u nedelju kod zaseoka Kašice na Kamenoj Gori kod Prijepolja. Nezvanično se saznaje da je grupa lovaca bila u lovu na divlje svinje.

- U jednom potoku, gde je teren jako nepristupačan i šumovit čuo se lavež pasa. Lovci su pomislili da je reč o divljoj svinji i ispalili hitac. Međutim, na tom mestu se nalazio S.P., koga je sačma pogodila i usmrtila na licu mesta – saznaje se nezvanično.

Zbog nepristupačnog terena morali su da intervenišu vatrogasci-spasioci. Nažalost, lekar hitne pomoć je mogao samo da konstatuje da je lovac preminuo.