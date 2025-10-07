Slušaj vest

Danka Vesić (51) ubijena je u vatrenom obračunu navijača Partizana u Višnjičkoj banji u Beogradu, a njeni prijatelji i poznanici danima se opraštaju od nje potresnim porukama na društvenim mrežama.

Pucnjava u kafiću, podsetimo, dogodila se u utorak 30. septembra oko 14.20 časova u Ulici Slanački put u Višnjičkoj banji, kada je petoro ljudi ranjeno. Kako je Kurir ranije pisao, Danka je od petoro gostiju kafića najteže povređena i na licu mesta nije davala znake života, ali su lekari ipak uspeli da je ožive. Nažalost, zbog teških povreda koje ja zadobila preminula je tri dana kasnije, u petak 3. oktobra u Urgentnom centru u Beogradu.

Ostaje velika žal za tobom...

Ubijena Danka Vesić Foto: Društvene Mreže

"Drugarice moja najbolja, počivaj u miru! Neka te anđeli čuvaju. Mi ćemo se tebe sećati i čuvamo te u našim srcima", "Ovo je velika tragedija, otišla je naša Dada nedužna", "Ovo je zločin! Ubiti ovakvo biće i raniti nedužne ljude je zločin za doživotnu robiju", "Dado, neka ti je srećno na rajskom putu! Vječnaja pamjat", "Otišla si, ali te nikada nećemo zaboraviti", "Dado, toliko si se borila kroz život, a to si nam pokazala i na kraju tvog ovdašnjeg puta, borila si se da preživiš i pokažeš koliko si jaka... Ostaje velika žal za tobom, ostaćemo te željni voljena naša" - samo su neke od tužnih poruka koje se mogu pročitati na mrežama.

Kako smo već napomenuli, kobnog dana Danka Vesić je sedela u kafiću sa svojim suprugom O. A. kada su se sukobili mladići koji su bili u istom lokalu. Jedan od njih je zapucao i tom prilikom je teško ranio Danku, njenog muža, još jednu ženu, kao i dvojicu navijača Nemanju N. i Darka L. koji su mu bili meta. Inače, suprug preminule žene otpušten je iz bolnice na kućno lečenje. On je, podsetimo, zadobio povrede noge.

Nemanja N. i Darko L. navijači koji su bili meta Foto: Privatna arhiva

- Navijači koji su bili meta nakon ukazane lekarske pomoći odbili su saradnju sa policijom, a u petak su uhapšeni i iz bolnice prebačeni u pritvor. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio im je pritvor do 30 dana, jer su sumnjiče za krivično delo pomaganje u teškom ubistvu - podseća izvor.

Navijači zakazali sastanak

Kako smo ranije preneli reči našeg dobro obaveštenog izvora, dve grupe navijači dogovorili su sastanak u kafiću kako bi "rešili problem". Razlog sastanka bila je tuča koja se desila nekoliko dana ranije u Skadarliji.

1/17 Vidi galeriju Uviđaj nakon pucnjave u jednom loklau u Višnjičkoj banji Foto: Boba Nikolć, Boba Nikolić

- Navodno, prema jednoj verziji događaja, uhapšeni vođa navijačke grupe Anti Romi sa Karaburme Lazar Marinković zvani Lucifer, koji je bio u kućnom pritvoru, sam je dogovorio sastanak sa drugom grupom, u vreme kada ima pravo na šetnju, kako bi porazgovarali i "rešili problem". Sa Marinkovićem je, kako tvrde upoznati, pošao njegov brat i još jedan muškarac, a sa druge su došla trojica, dvojica ranjenih i još jedan mladić - otkrio je ranije izvor Kurira zbog čega su se kobnog dana našli u lokalu u Višnjičkoj banji.

Prema njegovim tvrdnjama, seli su za sto i razgovarali, ali je onda jedan od muškaraca koji je došao s druge strane ustao i udario Lazara Marinkovića, koji mu je odmah uzvratio.

Vođa navijača Lazar Marinković Lucifer Foto: Kurir, Facebook Ata Images

- Neki očevici tvrde da je izbila tuča i da je jedan muškarac tada potegao oružje, ali da je najverovatnije pištolj zakočio i da nije opalio. Međutim, pištolj je tada navodno izvadio i Luciferov brat i pucao na dvojicu navijača s druge strane, ali je pogodio i ljude koji su se slučajno zatekli u lokalu - tvrdi izvor Kurira.

Inače, tokom minulog vikenda u nekoliko navrata saopštenjem se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, koji su naveli da je nakon pucnjave u Višnjičkoj Banji pretreseno čak 32 lokacije, kao i da je zaplenjen arsenal oružja, pirotehnike i droge. U drugom saopštenju naveli su da tragaju za tri osobe koje su povezane sa zločinom, ali detaljnije o tome možete pročitati OVDE.

Živojinović, Radosavljević i Marinković Foto: MUP Srbija, Boba Nikolić