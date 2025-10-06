Slušaj vest

Boban Sjekloća (34), visokopozicionirani član cetinjske ćelije škaljarskog klana koji je sinoć upucan u glavu dok se kretao automobilom u Crnoj Gori, biće sahranjen sutra na Novom groblju na Cetinju, a vest o njegovoj smrti potvrdila je i porodica kada su se oprostili od njega objavivši umrlicu.

- Tužnim srcem javljamo, da je dana 05.10.2025. u 34. godini života, tragično nastradao naš voljeni Boban Sjekloća. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinju, dana 06.10. od 13 do 16 časova i dana 07.10. od 12 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju na Cetinju - piše na umrlici ispod čega u potpisu stoji veliki broj imena članova njegove bliske porodice, na čelu sa suprugom i decom.

Boban Sjekloća Foto: Printskrin/PogrebnoCetinje

Podsetimo, Sjekloća je ubijen sinoć oko 18 časova nadomak plaže Trsteno u Crnoj Gori, nakon čega je njegovo telo pronađeno u automobilu marke “golf plus” sa prostrelnim ranama. Ubrzo je ustanovljeno da je reč o surovoj likvidaciji, a istražitelji ovo ubistvo dovode u vezu sa nastavkom rata klanova koji je odnedavno počeo ponovo da bukti.

Ko je Boban Sjekloća?

Sjekloća je godinama bio u bekstvu, na poternici je bio zbog krijumčarenja pola tone kokaina, kao i veze sa dvostrukim ubistvom.

- Njegovo ime se dovodi u vezu i sa krijumčarenjem 509 kilograma kokaina preko broda “Budva”, kao i za pomaganje u ubistvima Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića na Cetinju 2020. godine. Specijalno državno tužilaštvo za te likvidacije tereti desetočlanu kriminalnu grupu, koju su, prema njihovim tvrdnjama, formirali Vladan Radoman i Filip Ivanović - pisali smo ranije.

Inače, istu ekipu terete i za planiranje ubistava Vasa Gazivode, oca pokojnog Andrije Gazivode, Miloša Jovanovića, Kića Paovića, Aleksandra Jabučanina. Prema navodima optužnice, Sjekloća je bio optužen za pomaganje.

Kako smo ranije pisali, Gazivoda je 18. februara 2020. izrešetan ispred teretane na Cetinju. Navodno, bio u prijateljskim odnosima sa pripadnicima kavačkog klana, ali sa sigurnošću nije poznato da li je bio "kavčanin".

Ime Boban Sjekloća pominje se u javnosti i 12. februara 2021. kada je zajedno sa još dvojicom crnogorskih državljana Milanom Kršićem i Filipom Roganovićem uhapšen na Jahorini, navodno zbog planiranja likvidacije Radoja Zvicera, vođu kavačkog klana, koji je tih dana trebao da dođe na planinu i pridruži se svojoj porodici.

Više o tome možete pročitati u našoj odvojenoj vesti OVDE.

Inače, ubijeni Sjekloća je pre samo nedelju dana uputio čitulju likvidiranom Andriji Ivanoviću, koji je takođe bio član iste kriminalne grupe.

Foto: Printskrin

- Ogrešiše se grešnici, nevinu dušu ti uzeše, a rane večne ostaviše u našim srcima, da večno bole i nikad ne prođu. Boban Sjekloća sa porodicom - napisao je on tada i nedelju dana kasnije izgubio život.