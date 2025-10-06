Slušaj vest

Vođa jedne navijačke grupe, prema operativnim podacima koji su prikupljeni posle eksplozije u Kosovskoj ulici u centru Beograda, trebalo je da bude meta bombaškog napada koji je planirala kriminalna grupa, saznaje Kurir! Naš izvor otkriva da informcije do kojih se došlo ukazuju da je reč o muškarcu, koji je i ranije bio meta napada.

Podsetimo, u stanu u Kosovskoj ulici u eksploziji naprave velike razorne moći poginuo je muškarac, državljanin Severne Makedonije čiji se identitet zvanično još uvek proverava. Kako saznajemo, on nije imao dosije u Srbiji. Sumja se da je on 1. oktobra u iznajmljenom stanu na dan, slučajno aktivirao paklenu napravu koja je trebalo da posluži za likvidaciju.

- Sumnja se da je pripremana likvidacija muškarca čije se ime vezuje za navijačke, ali i kriminalne grupe - kaže sagovornik Kurira.

Kako je Kurir pisao, u stanu u kom su od silne eksplozije srušeni zidovi, izvaljeni štokovi i polomljeni prozori, pronađeni su kriptovani telefoni.

- Na potpunom dešifrovanju kompletnih sadržaja kriptovanih telefona još uvek se radi. Prve analize pokazale su da se u njima pominje nadimak, koji se pojavljivao i ranije u nekoliko likvidacija, uključujući i ubistvo Nikole Stankovića Pivceta. Operativne informacije ukazuju da se grupa koja je pripremala likvidaciju dovodi u vezu sa "vračarskom grupom" i kavačkim krimimnalnim klanom - otkrio je izvor Kurira.

Nikola Stanković Pivce, podsetimo, ubijen je u decembru prošle godine na spavanju, u svojoj kući. Napadači su uleteli u kuću i pucali u njega dok je spavao u krevetu sa trudnom verenicom.

Kao pomagač u ubistvu Pivceta, podsetimo, uhapšen je nekadašnji telohranitelj Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Aleksa Nijemčević.

Podsetimo, Stanković je likvidiran u kući u Kaluđerici. Kako se sumnja, maskirani napadači, preskočili su kobne noći ogradu, razbili staklo na ulaznim vratima i otvrili ih sa unutrašnje strane, a potom kroz hodnik prošli u spavaću sobu i pucali mu u glavu. Verenice ubijenog, pogođena je u ruku. Posle zločina pobegli su iz kuće, zapalili auto kojim su se dovezli i pobegli drugim vozilom. Istražitelji sumnjaju da im je Aleksandar Nijemčević pomogao tako što je nabavio i dovezao škodu kojom su pobegli sa mesta zločina.

Stanković je u vreme kada je ubijen, podsetimo, bio u kućnom pritvoru sa nanogicom i nije smeo da napušta kuću, pošto mu se sudilo za pokušaj ubistva radnika obezbeđenja jednog noćnog kluba.

Kao direktni izvršioci ubistva Stankovića označeni su Nuri N., državljanin Severne Makedonije koj je u bekstvu, Veljko E., i Đorđe M., dok se osim Nijemčevića za pomaganje sumnjiče i Filip A., Petar Ž. i Željko D.

Posle eksplozije u Kosovskoj, podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je uhapšen Filip V. (26), zbog sumnje da je doneo eksploziv NN osobi čije je telo pronađeno nakon eksplozije u stanu. Njemu se na teret stavlja da je dan pre eksplozije, 30. septembra nabavio i nosio eksplozivnu napravu, eksploziv pentrit, koji je toga dana na uglu Kosovske i Nušićeve ulice u strogom centru Beograda predao muškarcu koji je nastradao sutradan u stanu.

- Postoje osnovi sumnje da je Filip V. 30. septembra oko 15 sati nevlašćeno nabavio, a zatim nosio ekslozivnu materiju - eksploziv "pentrit" - koji je na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao za sada NN licu. NN lice je potom eksplozivnu napravu unelo u stambenu zgradu u Dečanskoj ulici, pa je sutradan 1. okrobra oko 21.45 sati, nespretnim rukovanjem aktiviralo eksplozivnu napravu i tom prilikom je preminulo na licu mesta - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu.

Tokom saslušanja, Filip V. je kratko negirao izvršenje krivičnog dela, ali nije želeo da odgovara na pitanja.

Inače, prema nezvaničnim informacijama, muškarac koji je pronađen mrtav imao je teška oštećenja šaka, zbog čega se sumnja da je nestručno rukovao eksplozivnom napravom koju je čuvao u iznajmljenom stanu.

- Još uvek se proverava da li je njegov zadatak bio da postavi paklenu napravu. Eksploziv pentrit koji je pronađen, ima veliku razornu moć, i već je korišćen u nekim likvidacijama u obračunu kriminalnih klanova. Upravo ovaj eksploziv bio je postavljen i pod BMW Strahinje Stojanović koji je raznet u ekslpoziji koja se dogodila 13. septembra 2020. - podseća sagovornik Kurira.