Policija u Boru podneće prekršajnu prijavu protiv 45-godišnjaka zbog vožnje u stanju potpune alkoholisanosti, sa skoro 2,4 promila alkohola u organizmu, saopšteno je juče.

Prekršajnu prijavu borska policija će podneti i protiv 34-godišnjaka koji je vozio sa 1,2 promila alkohola ukrvi kao i protiv 24-godišnjeg vozača koji je odbio da se testira na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Kako je saopštila policija, vozačima je određeno zadržavanje.

Kurir.rs

