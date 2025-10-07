Policija u Boru podneće prekršajnu prijavu protiv 45-godišnjaka zbog vožnje u stanju potpune alkoholisanosti , sa skoro 2,4 promila alkohola u organizmu, saopšteno je juče.

Prekršajnu prijavu borska policija će podneti i protiv 34-godišnjaka koji je vozio sa 1,2 promila alkohola ukrvi kao i protiv 24-godišnjeg vozača koji je odbio da se testira na prisustvo psihoaktivnih supstanci.