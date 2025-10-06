Slušaj vest

Rat kotorskih klanova nastavljen je ubistvom jednog od visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana, čije telo je sinoć pronađeno u automobilu marke “golf”, na putu između plaža Jaz i Trsteno u Crnoj Gori. Prema dosadašnjim informacijama nepoznati izvršilac ispalio je više projektila u pravcu vozila koje je pronađeno, a na telu 33-godišnjeg muškarca vidljive su prostrelne rane. Detalje o ovom slučaju ekskluzivno za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji otkrila je Magdalena Čalanović, novinarka iz Crne Gore.

Foto: Profimedia/Abaca Press, Printskrin/PogrebnoCetinje

- Tokom uviđaja koji je trajao od juče popodne do kasno u noć, utvrđen je identitet osobe ubijene kod plaže Trsteno. Reč je o Bobanu Sjekloći sa Cetinja. Iz policije je saopšteno da je oko 18 sati dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Kotor stigao poziv od vatrogasne jedinice da je jedno vozilo sletelo sa puta, te da je na lokalnom putu pored puta zatečeno vozilo u kojem se nalazilo telo tog državljanina. Kako se sumnja, došlo je do upotrebe vatrenog oružja, a za sada nepoznat izvršilac ispalio je više projektila u pravcu vozila koje je pronađeno na poziciji pored puta - objašnjava Čalanović.

Foto: Kurir Televizija

Postupajući državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u prisustvu policijskih službenika, izvršio je uviđaj na licu mesta.

- Službenici Uprave policije Regionalnog centra za bezbednost Jug uspostavili su blokadu šireg područja, a saobraćaj se odvijao otežano zbog prikupljanja informacija i utvrđivanja okolnosti događaja.

Sjekloća je, kako je otkrila Čalanović, bio obuhvaćen optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva povodom šverca kokaina, a pre nekoliko godina bio je akter velike regionalne policijske akcije koja je sprečila likvidaciju pripadnika suparničkog klana.

Istakla je da su dva vodeća klana u Crnoj Gori, kavački i škaljarski, godinama u krvavom sukobu koji traje još od 2014. godine. Do sada je, u obračunima koji su se prelili i na ulice ubijeno skoro stotinu osoba.

- U poslednjih mesec dana imali smo nekoliko ubistava. Pre tri sedmice dogodilo se ubistvo u Kotoru, gde je iz snajpera ubijen Kotoranin poznat kao Mesar, Krivokapić, ispred svoje rodne kuće. Nadamo se da će se konačno suzbiti obračuni kriminalnih organizacija, jer se građani ne osećaju sigurno - rekla je Čalanović.

