Od kraja avgusta do oktobra izvršena su četiri ubistva na teritoriji Crne Gore iza kojih, kako se sumnja, stoji "kavački klan", piše "Dan".Među ubijenima su i lica koja su prema evidenciji policije i operativnim podacima visokopozicionirani u "škaljarskom" klanu.

Pored četiri likvidacije, u navedenom preriodu izvršena su i dva napada i to pokušaj ubistva Marka Ljubiše Kana i ranjavanje T.S. a za koji slučaj se sumnja da je bio meta Stefan Belada, koji je nedugo zatim i ubijen.

Sjekloća ubijen dok se nalazio u bekstvu - 5.10.2025.

Boban Sjekloća, koji prema operativnim podacima policije slovi za jednog od vođa "škaljarskog klana", ubijen je sinoć kod plaže Trsteno. Za njim je policija tragala nekoliko godina i on se nalazio u bekstvu.

Boban Sjekloća Foto: Profimedia/Abaca Press, Printskrin/PogrebnoCetinje

Sjekloća je obuhvaćen optužnicim Specijalnog državnog tužilaštva povodom šverca kokaina. Optuživan je i da je pomagao u ubistvu Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića koje je izvršeno 2020. godine na Cetinju.

Podsećamo, na mušku osobu koja je sinoć ubijena kod plaže Trsteno ispaljen je rafal metaka.

Događaj je prvo prijavljen kao saobraćajna nesreća. Vatrogasci su, prema nezvaničnim informacijama, prvi došli povodom intervencije za udes. Međutim, zatekli su telo muškarca sa prostrelnim ranama.

Žrtva je pogođena u predelu glave. Sumnja se da je ubijen dok se kretao automobilom u kojem je i pronađen.

Likvidacija Belade i Ivanovića - 24.9.2025.

Na području Cetinja, u mestu Ugnji, 24. septembra ubijeni su Stefan Belada (48) i Andrija Ivanović. Njihova tela policija je pronašla u vozilu parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta, udaljenom oko 250 metara od glavnog puta Cetinje–Budva. I ovo ubistvo označeno je kao nastavak sukoba klanova.

Iz Uprave policije je nedavno saopšteno da je jedna osoba uhapšena zbog sumnje da je pomagala u ubistvu Stefana Belade i Andrije Ivanovića.

Andrija Ivanović, Stefan Belada Foto: Kurir, Printscreen/RTCG

- Prvi rezultati istrage i sprovođenja policijsko-tužilačkih aktivnosti u vezi sa rasvetljavanjem krivičnog dela teško ubistvo izvršenog 24. septembra 2025. godine, na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva–Cetinje, u mjestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada i Andrija Ivanović, rezultirali su lišenjem slobode i procesuiranjem jednog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično delo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja - saopštili su tada iz policije.

Ubistvo Radovana Krivokapića - 29.8.2025.

Kotoranin Radovan Krivokapić (44) ubijen je 29. avgusta u noćnim satima u naselju Zlatne njive u tom gradu.

Kako su mediji objavili Krivokapić je navodno bio blizak škaljarskom klanu. Pucnjava se dogodila oko 19.40 časova. U Krivokapića je pucano dok se nalazio na terasi svoje kuće. Krivokapić je tada sa teškim povredama i bez svesti primljen u kotorsku bolnicu gde je od zadobijenih povreda preminuo.

Radovan Krivokapić Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Policijski službenici Uprave policije – Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvetljavanja ovog krivičnog dela - naveli su tada u saopštenju policije.

Krivokapić je, kako su objavili ranije mediji, saslušavan 2016. u istrazi povodom podmetanja požara u kotorskoj diskoteci “Maksimus”.