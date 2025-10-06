Do sudara više vozila je došlo u Temerinskoj ulici, u Novom Sadu
Sudar više vozila
VOZILA OD SILINE SUDARA IZLETELA NA TROTOAR Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Hitna pomoć na licu mesta - Šteta OGROMNA! (VIDEO)
Večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u Novom Sadu.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", do sudara je došlo u Temerinskoj ulici, a učestvovalo je više vozila.
Trenutno stanje učesnika nije poznato.
- Vozila su izletela na trotoar - navodi se ispod objave i dodaje da je Hitna pomoć na licu mesta.
Saobraćaj je na ovoj deonici usporen, a nakon uviđaja će biti poznato više detalja.
