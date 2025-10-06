Slušaj vest

Večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u Novom Sadu. 

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", do sudara je došlo u Temerinskoj ulici, a učestvovalo je više vozila. 

Trenutno stanje učesnika nije poznato. 

- Vozila su izletela na trotoar - navodi se ispod objave i dodaje da je Hitna pomoć na licu mesta. 

Saobraćaj je na ovoj deonici usporen, a nakon uviđaja će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

