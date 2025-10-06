Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja devetoricu vozača - šestoricu koji su vozili pod dejstvom alkohola i trojicu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija u Leskovcu zaustavila je vozače automobila "kia" (52) i "golfa" (39) koji su upravljali vozilima sa 3,37 i 2,37 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.

Saobraćajne patrole isključile su iz saobraćaja i vozače "punta" (69), "škode" (65), "golfa" (21) i "opela" (33) koji su vozili sa 1,58, 1,50, 1,48 i 1,40 promila alkohola u organizmu.

Takođe, policija je zaustavila dvojicu vozača "zafire", 42-godišnjaka koji je upravljao vozilom pod dejstvom benzodiazepina, opijuma i metadona i 46-godišnjaka pod dejstvom benzodiazepina i amfetamina, kao i vozača "citroena" (46) koji je vozio pod dejstvom benzodiazepina i amfetamina.

Ovi vozači su zadržani i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.