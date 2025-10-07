Slušaj vest

Policija je sinoć, po prijavi legitimisala navedena lica koja su se nalazila ispred Pionirskog parka. Prilikom provere utvrđeno je da nemaju prijavljen boravak na teritoriji Srbije.

1.jpg
Foto: MUP Srbije

Pregledom lica, kod M. S. pronađen je metalni bokser i PVC maska za telefon sa simbolima zastave Albanije.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaVOZIO SA SKORO 2,4 PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Prekršajne prijave protiv vozača u Boru, jedan odbio da se testira na prisustvo psihoaktivnih supstanci
vvv.jpg
HronikaSASLUŠAN MUŠKARAC KOJI JE IZBO PROLAZNIKA NA VRAČARU Nosio dete, spustio ga pa se prodrao "ŠTA ME GLEDAŠ" U sledećem momentu napao čoveka! EVO KAKO SE BRANIO
collage.jpg
Hronika(UZNEMIRUJUĆE) EKSKLUZIVNI SNIMAK NAPADA NA VRAČARU Napadač nosi dete, SPUŠTA GA, PA POTEŽE NOŽ NA PROLAZNIKA! Kamera sve snimila, poznato o kome je reč (VIDEO)
collage.jpg
HronikaOSUMNJIČENI ZA NAPAD NOŽEM UHAPŠEN MUNJEVITOM BRZINOM! MUP o incidentu na Vračaru: Povređeni prevezen u Urgentni centar, napadaču određeno zadržavanje
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg

 POLICIJA LEGITIMISALA DVOJE STRANACA KOD PIONIRSKOG PARKA

Policija hapsi nasilnike sa fantomkama Izvor: Kurir