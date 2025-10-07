Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zadržali su M. S. (30) i S. R. (22) državljane BiH, zbog prekršaja iz Zakona o strancima, dok će protiv M. S. biti podneta prekršajna prijava i po Zakonu o oružju i municiji.
POLICIJA LEGITIMISALA DVOJE STRANACA KOD PIONIRSKOG PARKA: Momentalno zadržani kad su im našli ove 2 stvari (FOTO)
Policija je sinoć, po prijavi legitimisala navedena lica koja su se nalazila ispred Pionirskog parka. Prilikom provere utvrđeno je da nemaju prijavljen boravak na teritoriji Srbije.
Foto: MUP Srbije
Pregledom lica, kod M. S. pronađen je metalni bokser i PVC maska za telefon sa simbolima zastave Albanije.
