U Prijepolju je tokom lova na divlje svinje došlo do tragedije - iskusni lovac je iz nehata ustrelio svog najboljeg druga, sa kojim je lovio godinama, praktično kao brat.

Ovaj slučaj potresao je ne samo njihove porodice, već i čitavu lovačku zajednicu, jer se postavlja pitanje kako se ovakva nesreća uopšte može dogoditi među ljudima koji dobro poznaju jedni druge i imaju veliko iskustvo.

O ovoj temi je na Kurir televiziji govorio lovac Vladimir Mljailović:

Vladimir Mljailović Foto: Kurir Televizija

- Desilo se to da su bile vanredne okolnosti, pao je sneg po planinama, oborio kompletno lišće. Lovci su bili jako bliski, povezani, bili prijatelji od detinjstva i isključivo je to strašna tragedija. Prema meni dostupnim informacijama, prilikom obavljanja lova, lovci su hteli da priđu divljači sa dve strane, međutim bio je težak teren sa oborenim snegom, lišće koje jednostavno zakriva vidike itd. I pretpostavljam da kolega koji je stradao nije na sebi imao obeležavajuće fluorescentne oznake i da se desila tragedija - kaže Mljailović i dodaje:

- Ja želim da izrazim saučešće porodici stradalog kolege lovca. Ovakvi slučajevi su jako retki. Lov se izvodi stalno i da ovi slučajevi u toku godine su ekstremno retki. Niko ne priča o saobraćajnim nesrećama koje se dešavaju svakodnevno i tako dalje, a želim da napomenem da je ovo isključivo posledica vanrednih vremenskih okolnosti, nepristupačnog terena i nehata i ovom prilikom želim da apelujem na svoje lovce da se pridržavaju pravila o merama bezbednosti izvođenja lova koje jasno kaže da svaki lovac mora imati obeležja na kapi, 30% svog tela preko prsluka mora da bude fluorescentno.

Mljailović ističe da zna koliko vremenski uslovi utiču na rad:

- Oni su pustili pse u potrazi za divljom svinjom, moguće je da im je spala fluorescentna traka, moguće je svašta da se desilo, kad je mokar sneg, ja sam mnogo puta lovio, to vam zapada za vrat, pokvasi vam odeću.

lovci Izvor: Kurir televizija

