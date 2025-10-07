Slušaj vest

Dušanka iz Železnika osuđena je na 15 godina zatvora zbog pokušaja teškog ubistva iz koristoljublja. Ona je dvojicu staraca trovala bromazepamom kako bi izbegla da im vrati dug.

Pred sudom je govorila i o tome da ima malu penziju. Ljubiša Božić, sudski veštak objasnio je kako se razlikuje "očajnički čin" zbog siromaštva od namere da se počini zločin iz koristoljublja i zašto je trebalo toliko vremena da se dokeže:

Ljubiša Božić Foto: Kurir Televizija

- To su verovatno neke situacije koje su se u toku postupka postavile kao neminovne, onda ih je trebalo završiti. Takođe, pretpostavljam da se radi o veštačenjima. A ta veštačenja kod ovakvih slučajeva nisu ni malo jednostavna jer treba povezati neke događaje, dinamiku nekog događaja, karakter tog događaja, odnosno u konkretnom slučaju da li je to što je neko dobio prekomernu dozu nekog leka uticalo na njegovo zdravlje.

- To nije tako jednostavno, osim samog epiloga treba utvrditi u kakvom su oni stanju zdravstveno bili pre toga. To je jedan suptilan oblik narušavanja zdravlja koji može i fatalno naravno da se završi, ali teško se dokazuje. Verovatno zbog toga je to nekako tako produženo trajalo. U ovoj situaciji su morali veštaci da dokazuju kroz veštačenje zdravstvenog stanja i naravno nekakvih analiza. Metabolizamstarijih osoba je jako usporen i ranjiv. a posebno za takvu nekakvu vrstu intenzivnih lekova, odnosno intenzivnih doza.

Božić kaže da kombinacija ovakvih lekova i hrane ne utiče na smrtni ishod:

- Svaki lek ima nekakvu svoju terapeutsku dozu, a ima dozu s kojom postaje opasan u smislu trovanja i izazivanja nekakvih problema i pojedini lekovi mogu da dovedu do smrtnog ishoda. Nisu svi lekovi apsolutno opasni po zdravlje u meri da dovode do smrti. Međutim, lekovi iz grupe sedativa i njima slični lekovi to mogu da učine.

OČAJNIČKI ČIN ILI ZLOČIN IZ KORISTOLJUBLJA? Sudski veštak analizirao trovanje dvojice muškaraca od strane Dušanke, osuđene na 15 godina zatvora! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs