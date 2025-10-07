Policija već tri dana intezivno traga za Zlatkom Đokićem iz Boljevca kod Surčina, zbog sumnje da je u subotu uveče, iz za sada nepoznatog razloga, ubio suprugu Svetlanu, a nakon toga seo na bicikl i pobegao.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 4. oktobra oko 19 časova u porodičnoj kući u Boljevcima. Prema dosadašnjim informacijama, Zlatko je nožem nekoliko puta izbo Svetlanu u kuhinji, a nesrećnu ženu u lokvi krvi pronašao je sin koji se vratio s posla.

Zlatko i Svetlana Đokić Foto: Društvene Mreže

Ni traga, ni glasa od ubice

- Ubio je i sada ga nigde nema. Svi ga traže, ali on jako dobro poznaje teren i pitanje je gde se sakrio. Ono što većina meštana misli jeste da je on presudio sebi i da se u suštini traži njegovo telo. On je kukavica da robija, tako da je verovatno da je digao ruku na sebe, ali ipak ko će ga znati šta je u njegovom mozgu. Policija ispituje komšije i rođake da li ga je neko video ili se čuo s njim. Takođe, neke kuće imaju video nadzor, pa se i to pregleda kako bi se videlo gde je mogao da ode - tvrde meštani i podsećaju koliko su zanemeli nakon što su čuli da se zločin dogodio.

- Zlatko je nakon svađe presudio Svetlani, koja je godinama bila njegova žrtva. Nije videla belog dana zbog njega. Što narod kaže, nije se najela kako treba, kakav je otrov bio. Kada je ubio Svetlanu, Zlatko je seo na bicikl i snimile su ga kamere kod mesne zajednice u cetru sela, a nju je onako krvavu i bez znakova života našao sin. Dečko se šokirao. Nije mogao da dođe sebi. Video je majku u lokvi krvi... Nije mogao da joj pomogne.

1/12 Vidi galeriju Kuća u kojoj se dogodio zločin u Boljevcima kod Surčina Foto: Nemanja Nikolić

Davio žrtvu

Kako su nam ranije rekli meštani, sin osumnjičenog ubice i žrtve doživeo je šok.

- Zamislite kakav je to šok i neverica. Toliko nam je teško da pričamo o tome. Ona je bila divna, požrtvovana i neverovatna žena koju život pored Zlatka nije mazio. Prošle godine je pokušao da je zadavi, čak je neko vreme bio u pritvoru. Dobio je, navodno, i zabranu prilaska, ali ništa nije vredelo. Pričalo se da je ranije bio na lečenju, ali je posle nekog vremena došao kući - podsećaju komšije i dodaju:

- Poslednjih godinu dana je bio loše, voleo je da pije, a nije uzimao terapiju, pa mu je to dodatno naškodilo. Maltretirao je nesrećnu Svetlanu koja se puno borila.