U jutarnjim satima u jednom restoranu na Banovom brdu izbio je požar koji je brzo lokalizovan, a uzrok buktinje još se utvrđuje. S obzirom na to da je isti ugostiteljski objekat pre samo sedam dana bio na meti organizovanog napada, ne isključuje se mogućnost da je požar podmetnut.

Upravo na ovu temu govorili su gosti emisije "Redakcija": Mladen Mijatović, novinar, Bojan Jagodić, zamenik komandanta Vatrogasno - spasilačke brigade Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i Boža Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

Mladen Mijatović Foto: Kurir Televizija

- Dve situacije tu imamo. Prva je zvanična istraga koju vode nadležni državni organi, nadležno tužilaštvo sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnicima forenzičara i kriminalističke policije. Oni su juče obavili uviđaj na licu mesta i određeni tragovi su pronađeni, tako da će i biti iskorišćeni. Pre zvanične istrage, ne mogu reći šta je uzrok požara, to će ona pokazati - kaže Mijatović i dodaje:

- Činjenica je da je pre tačno 7 dana lokal bio na meti piromana koji ima 26 godina i on je tokom noći u dva navrata ubacio Molotovljev koktel kroz prozor objekta. Koktel nije aktiviran i najvažnije je što nije bilo povređenih. Taj deo je rasvetljen. Postoje određena operativna saznanja zašto je mladić to učinio, ali to su opet spekulacije i neću ih iznositi ovako javno. Očekujem da veoma brzo bude rasvetljena ova situacija. Bilo je važno da se video-nadzor sačuva kako bi imali dokaze.

Foto: Kurir Televizija

Gašenje požara bilo je otežano zbog građevine montažnog tipa

Vatrogasci su uspešno sanirali požar ubrzo nakon dojave, o čemu je Jagodić i govorio:

- Operativni centar spasilačke brigade je dobio dojavu u 4 sata i 48 minuta da je požar u Požeškoj. Na lice mesta smo poslali ekipe koje su zatekle požar u razbuktaloj fazi koji je pretio da se proširi na ostale objekte. Zato smo mi i poslali 11 vozila - kaže Jagodić i naglašava:

- Nama je prioritet i da zaštitimo objekte koji su u okolini. U gašenju nam je otežano bilo jer je požar bio montažnog tipa, veoma je brzo goreo. Specijalizovane ekipe MUP-a, će pronaći razlog požara, mi smo ga samo zatekli u razbuktaloj fazi. Kompletan objekat je bio u plamenu, kada smo mi stigli na lice mesta.

Apokalipsa beogradskog podzemlja

Spasić kaže da su se veoma brzo kriminalne aktivnosti prenele i na Beograd:

Boža Spasić Foto: Kurir Televizija

- Govorio sam o tome da ovo što se događa u Crnoj Gori će vrlo brzo preći i kod nas, što je i bio slučaj. Mislim da unutar srpskog i beogradskog podzemlja vlada jedna potpuna apokalipsa. Totalni je rat svih protiv svih. Ili se vodi borba za poziciju ili naplatu dugova. Ono što se događa u Beogradu poslednjih mesec dana nam pokazuje koliko se nasilja prenelo na ulice. Paljenje objekata, eksplozije, tuče - kaže Spasić i dodaje:

- Sve to pokazuje činjenicu da dolazi do komešanja unutar podzemnja. Kao i da su navijači podivljali, napadaju na sred ulice, u sred dana. Ovo su sve mafijaški obračuni, čak i ove paljevine. Neko kordinira akcije mafije. Mislim da se u ovom momentu zahteva puna ažurnost naše policije. Treba pojačati operativni rad. Restoran je prvo paljen pre 7 dana. Određeni objekti posle napada, će se opet napasti, to treba da se zna.

"ZNALO SE DA ĆE RESTORAN BITI JOŠ JEDNOM NA METI!" Požar u objektu na Čukarici isplaniran ili slučajan? Stručnjaci objasnili da li neko kordinira akcije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs