Cetinjanin Božidar Jabučanin, svojevremeno je, kako se sumnja, preko zaštićene aplikacije Skaj ponudio saradniku kavačkog klana iz Sarajeva, izvesnom Mersu, najamnje 200.000 evra ukoliko na Palama ubije trojicu "škaljaraca" sa Cetinja, među kojima je bio i sada ubijeni Boban Sjekloća (34), uz tvrdnju da će i šef klana, Radoje Zvicer, dati još toliko!

Do ponude je, kako se tvrdi, došlo 10. februara 2021. godine, posle privođenja na Jahorini, u tom trenutku su, kako smo ranije pisali, privedeni Boban Sjekloća, Filip Roganović i Milan Kršić. Vest je, navodno, momentalno kružila među "kavčanima" na Skaju, uz tvrdnju da su Cetinjani pratili Zvicerovu suprugu Tamaru.

Prema pisanju Borbe.me, u prepiskama Zvicer poručuje Jabučaninu da su "škaljarci" nadzirali njegovu suprugu i sumnja da su čekali da neko od njih dođe. Jabučanin, koji je na Skaju pisao pod nadimkom "Lovac", traži objašnjenje zašto su njihovi neprijatelji iznajmili sobe u zgradi njegovog prijatelja Slobe, zvanog "Deda".

Prvobitno tvrdi da nije znao o kome je reč, a potom šalje prepisku s izvesnim Goranom i Mersom, koji je na Skaju koristio nadimak "Maradona", a njemu Jabučanin nudi posao.

- Brate, pođi na Pale, vidi se sa Goranom. Uhapsili su mi neke krvnike gore. Isprati šta se dešava, hoće li ih pustiti i gde će. Moramo reagovati odmah - piše Jabučanin. Merso odgovara da kreće odmah i dobija instrukcije.

- Ne puštaj. Sve što može i što treba, da probamo da nešto rešimo.

Zvicer nudio pola novca

Ubrzo stiže jeziva ponuda.

- Brate, ako ikako možeš organizuj se, trojica ih ima da se ubiju, daću ti odma 200.000 za njih, samo da se odere. I koliko god treba...

A onda nadovezuje i veću cifru i dodaje "ako se reše na licu mesta, platiće 400.000 evra u kešu."

Merso javlja da su specijalci blokirali Jahorinu, potom potvrđuje da su ih policajci odveli "u koordinaciji sa policijom Crne Gore".

Kršić, Roganović i Sjekloća privedeni su 10. februara 2021, a dan kasnije deportovani u Crnu Goru. Te noći policija je, kako se navodi, blokirala prilaze Jahorini i zaplenila vozila i apartman gde su boravili.

Iz prepiske se vidi i da je RadojeZvicer obećao da će dati još 200.000 evra.

- Ovamo su nam bili na tacnu položeni, neverovatno - piše Jabučanin jednoj strani. Zvicer u razgovoru priznaje da su, prema njegovim saznanjima, "škaljarci" pratili njegovu porodicu i da su možda čekali nekog od njih.

Boban Sjekloća Foto: Printskrin/PogrebnoCetinje

Podsetimo, Boban Sjekloća visokopozicionirani član cetinjske ćelije škaljarskog klana, godinama nakon toga bio je u bekstvu, da bi sada 5. septembra oko 18 časova nadomak plaže Trsteno u Crnoj Gori bio izrešetan dok je bio u kolima.