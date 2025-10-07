Bivši ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić, saopštio je u emisji Naglas na TVCG, a prilikom komentarisanja oslobađajuće presude u slučaju "Tunel" da je jedna od osoba čiji je DNK pronađen prilikom istrage u prokopavanju tunela ispod Višeg suda u Podgorici, ista osoba koja se tereti za pomaganje prilikom nedavnog dvostrukog ubistva "škaljaraca" na Cetinju - Andrije Ivanovića i Mila Belade.

- Jedno od lica čiji je DNK pronađen u tunelu, koje je učestvovalo u logistici za ovu akciju, a koje je oslobođeno odlukom sudije označeno je kao pomagač prilikom dvostrukog ubistva na Cetinju, koje se desilo pre nekoliko dana. Toliko građani treba da znaju o sudskom sistemu - istakao je Adžić u pomenutoj emisiji, a prenosi crnogorski portal CDM.

Uviđaj nakon ubistva Cetinjana Foto: Printscreen Rtcg

Kazao je da su to njegova saznanja, i utvrdio da je sudstvo poslednja linija odbrane mafije, i ukazao na niz skandaloznih sudskih odluka. Na području Cetinja, podsetio je, u selu Ugnji, 24. septembra su ubijeni Stefan, ranije Milo Belada i Andrija Ivanović. Belada i Ivanović su navodno, označeni kao pripadnici škaljarskog klana.

Uprava policije saopštila je 4. oktobra da je uhapsila osumnjičenog za pomaganje u ubistvu Stefana Belade i Andrije Ivanovića. Iz Uprave policije tada su saopštili da zbog interesa istrage, ne mogu otkrivati više detalja, te nisu naveli ni inicijale uhapšenog. Svih osam optuženih za prokopavanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici oslobođeni su krivice, saopštio je 3. oktobra Osnovni sud u Podgorici, navodeći da nije dokazano ni ko je tunel kopao, ni da su optuženi počinili krivična dela koja su im se stavljala na teret.

1/9 Vidi galeriju Afera "Tunel" koja je uzdrmala Crnu Goru Foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Tunel, koji je prokopan iz iznajmljenog stana zgrade u blizini Višeg suda do depoa, dužine oko 30 metara, otkriven je 11. septembra 2023, kada su službenici primetili ispreturane predmete u depou. Inače, u njemu se čuva oko 100.000 predmeta: dokaza, droga, oružje, municiju, eksploziv. Do danas nije utvrđeno šta je sve ukradeno iz njega.

Viši sud se nalazi u samom centru Podgorice, u blizini najviših državnih institucija - Skupštine, Vlade, Centralne banke i zgrade Predsednika države. Optuženi su oslobođeni jer, kako se navodi u presudi, nije bilo dokaza koji bi ih povezali sa ovim slučajem.