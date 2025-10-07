Branilac Veljka Belivuka, advokat Dejan Lazarević, danas je zatražio izuzeće glavnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, kao i tužilaca Saše Ivanića i Zorana Babića koji postupaju u predmetu protiv optuženih za ubistva "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini u januaru 2020, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića nekoliko meseci kasnije na ostrvu Krf.

Belivuk, MIljković i advokat Lazarević Foto: Mup, Nemanja Nikolić





Suđenje je danas odloženo, a nastavak suđenja je zakazan za sutra. O zahtevu branilaca trebalo bi da odluči Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac.

- Nas 12 branilaca podnosi zahtev za izuzeće. Oni su potpisnici sporazuma o zajedničkom istražnom timom sa Grčkom, vezano za ubistva Igora Dedovića, Stevana Stamatovića, Alana Kožara i Damira Hadžića. Nakon završetka istrage, u Srbiji i Grčkoj su podnete optužnice. Kao 23. okrivljeni u Atini je naveden Nikola Spasojević, a 24. Srđan Lalić, i za njima je raspisana poternica. Optužnicom od 22. avgusta prošle godine, tužioci Ivanić i Babić su Spasojeviću i Laliću dali status svedoka, iako su u potpunosti priznali izvršenje krivičnih dela. Postpuajući tužioci i pored potpisanog sporazuma kao predstavnici Srbije, sa predstavnicima Grčke, očigledno su zloupotrebili položaj jer su optuženima iz Grčke dodelili status svedoka, iako se radi o istom događaju - rekao je Lazarević i napomenuo da su dvojica svedoka saradnika u drugom postupku protiv Veljka Belivuka, u potpunosti priznala svoje učešće u zločinima u Grčkoj.

Srđan Lalić Foto: Shutterstock, Printscreen

Advokat Lazarević je naglasio da je glavnom tužiocu Mladenu Nenadiću poslao podnesak u kom je naveo da dvojica svedoka saradnika moraju da budu okrivljeni u predmetu, ali da odgovor do danas nije dobio.

- Zahtevamo da se ovom našem predlogu priđe na profesionalan način i ispitaju sve činjenice. Mi smo do sada podnosili već zahteve za izuzeće, ali su odbijeni uz obrazloženje da nismo dostavili dokaze, sada ih dostavljamo - rekao je advokat Dejan Lazarević koji je sudu dostavio registrator sa dokazima - optužnicama i iskazima svedoka saradnika.

Podsetimo, kao organizatori grupe optuženi su Veljko Belivuk i Darko Šarić, dok je vođa kavačkog klana obuhvaćen optužnicom u Grčkoj. Advokati su napomenuli i da se isti postupak, za ista krivična dela, vode u Grćkoj, a zahtevu za izuzeće su se pridružili i branioci koji nisu među 12 koji su potpisali zahtev za izuzeće tužilaca, kao i sami okrivljeni.

Darko Šarić Foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Pridružujem se zahtevu za izuzeće. Neozbiljno bi bilo da nam se kaže da je zahtev neosnovan, jer tužiocu ne mogu da kažu da nisu znali, s obzirom da su bili u istražnom timu. I mi smo to više puta isticali, da Spasojević i Lalić priznaju krivična dela a nisu optuženi. Osim za njima, tužilaštvo je raspisalo poternicu i za Ljubomirom Lainovićem, znači naše tužilaštvo tvrdi da je mrtav, a grčko je utvrdilo da je živ i raspisalo potenicu za njim. To vam je isto kao da vam El Čapo dođe da svedoči ovde, a traži ga ceo svet - rekao je optuženi Veljko Belivuk za sudskom govornicom.

Milinko Brašnjović, koji je optužen da je bio jedan od direktnih izvršilaca zločina u Atini, kada su u restoranu u kom su večerali s porodicama ubijeni Dedović i Stamatović, optužnio je postupajuće tužioce i glavnog tužioca Nenadića da su "sahranili tužilaštvo".

- Ovo nije državni udar, ovo je sahrana tužilaštva. Ljudi koji priznaju izvršenje krivičnih dela i na Interpolovoj su poternici ovde dolaze i šetaju po sudu. Predlažem da se podnese krivična prijava protiv kompeltnog tužilaštva za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela - rekao je okrivljeni Brašnjović.

Sudu se kratko obratio i optuženi Darko Šarić koji je rekao samo da se "pridružuje zahtevu iako epilog zna".

Sudija: Filip Knežević je ubijen u Barseloni Sudija je danas donela odluku da se postupak protiv Filipa Kneževića koji je bio optužen da je jedan od direktnih izvšrilaca zločina na Krfu, kada su

ispred iznajmljene vile ubijeni škaljarci Alana kožar i Damir Hadžić, postupak obustavi.

- Tužilaštvo za organizovani kriminal je dostavilo izveštaj u vezi srmti Filipa Kneževića. Konstatujem da je Knežević ubijen 15. jula u Barseloni. Donosim rešenje, obustavlja se krivični postupak protiv Filipa Kneževića - rekao je sudija.

BELIVUK I OPTUŽENI ZA LIKVIDACIJE U GRČKOJ