Doktor psihijtarije, A. M., osuđen je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu na uslovnu kaznu zatvora zbog učinjenog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave.

Kako su saopštili iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Prvi sud je, po njihovom optužnom predlogu doneo pravosnažnu presudu kojom je okrivljenog A.M. oglasio krivim.

- A. M. je osuđen zbog izvršenja produženog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave. Sud mu je izrekao uslovnu kaznu zatvora u trajanju od sedam meseci koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine ne učini novo krivično delo, kao i meru bezbednosti zabranu obavljanja lekarske profesije u trajanju od dve godine - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Okrivljeni je oglašen krivim zbog toga što je kao odgovorno lice - doktor psihijatrije zdravstvene ustanove DZ "Milutin Ivković", u zdravstvene kartone pacijenata unosio neistinite podatke - nepotvrđene dijagnoze i dijagnoze koje nisu psihijatrijske.

