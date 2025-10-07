Utvrđeno da je u eksploziji paklene napreve u stanu u centru Beograda nastradao Martin S. (21)
Istraga
KURIR SAZNAJE! OTKRIVENO KO JE RAZNET U EKSPLOZIJI U KOSOVSKOJ ULICI: Državljanin Severne Makedonije nije bio kriminalac, već MANEKEN! ŠOKANTNO
Kako Kurir saznaje, u ekspliziji u stanu u Kosovskoj ulici nastradao je državljanin Makedonije Martin S. (21), koji prema nezvaničnim informacijama nije imao kriminalni dosije.
- Utvrđen je identitet stradalog u eksploziji u Kosovskoj ulici. Reč je o makedonskom državljaninu Martin S. (21) , koji je navodno u Severnoj Makedoniji bio maneken - potvrdio je izvor Kurira.
Podsetimo, muškarac je stradao u eksploziji naprave, za koju se sumnja da je pripremana za likvidaciju muškarca sa kriminalnim dosijeom, koji se vezuje i za navijačke grupe.
Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaŝtva u Beogradu koje vodi istragu, uhapšen je Filip V. iz Beograda koji se sumnjiči da je dan preeksplizije predao bombu manekenu iz Majedonije.
