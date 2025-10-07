Državljanin Severne Makedonije Martin Sipkovski (21), inače, maneken po profesiji, nastradao je u eksploziji prošle nedelje u stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda, saznaje Kurir!

Podsetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu povodom eksplozije u kojoj je nastardao Sipkovski saslušan je Filip V. (26) zbog sumnje da je 30. septembra neovlašćeno nabavio, a zatim nosio eksploziv "pentrit" koji je istog dana na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao državljaninu Severne Makedonije. Martin Sipkovski, kako je utvrđenom dosadanjom istragom, sutradan, 1. okrobra, oko 21.45 sati nespretnim rukovanjem aktivirao je eksploziv i tom prilikom je poginuo na licu mesta.

1/8 Vidi galeriju Eksploziv u Kosovskoj ulici u Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Nema kriminalni dosije

- Nakon obdukcije identifikovano je da je poginuo Martin Sipkovski, državljanin Severne Makedonije koji, prema nezvaničnim informacijama nije imao kriminalni dosije. Za sada nije poznato kako se on našao u mafijaškim krugovima s obzirom da je on, prema rečima poznanika, bio maneken koji se dobro probio i kotirao na turskom tržištu i do sada zabeležio velike korake na modnoj pisti - navodi naš izvor i dodaje:

- Svi su u šoku s obzriom da je ekplozivna naprava bila, navodno, pripremana za likvidaciju muškarca sa kriminalnim dosijeom, koji se vezuje i za navijačke grupe.

Kako se može pročitati na medijima iz Severene Makedonije, poginuli Martin je zabeležio zavidne rezultate na modnoj sceni.

Prvi maneken u prestižnoj turskoj agenciji

Martin Sipkovski Foto: Društvene Mreže

- Bivši rukometaš Vardara, Martin Sipkovski je prvi Makedonac koji je potpisao ugovor sa prestižnom modnom agencijom Daman iz Istanbula. Visok je 186 centimetara i težak 70 kilograma. Student je Fakulteta za biznis i menadžment u Skoplju. Zbog povrede vrata, Martin odustaje od svoje najveće ljubavi, rukometa - navodi se u tekstu koji je bio posvećen nastradalom i dodaju:

- Ovaj mladić iz Skoplja već se sprema da osvoji modne piste, a odlazak u Istanbul iskoristiće za kastinge za nekoliko modnih kuća i muških modnih brendova. Agencija Damen je dom mnogih svetskih vrhunskih modela. Martin je prvi Makedonac koji je uspeo da uđe u uski krug dečaka koji žele da se bave manekenstvom.

Istraga koju vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu je i dalje u toku i oni će utvrditi sve detalje ove eksplozije.

BONUS VIDEO: