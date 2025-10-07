Slušaj vest

U Višem sudu u Beogradu danas je trebalo da počne suđenje Filipu Grbiću (36), optuženom da je u noći između 21. i 22. decembra prošle godine u iznajmljenoj kući u Zemunu na svirep način ubio svog cimera Nemanju Žikića (20) iz Velikog Gradišta!

Grbić je danas doveden iz pritvora, a u sudnici su se našli i majka i brat ubijenog mladića, koji su jedva zadržavali suze.

- Nemanjina majka ušla je u sudnicu drhteći, s očima punim suza. Ovo joj je bio prvi susret sa ubicom svog deteta i preteško joj je palo - ispričao je izvor Kurira.

Prema planu, majka stradalog danas je trebalo da ispriča sve o tragičnoj noći kada joj je sin ubijen, ali je glavni pretres odložen, s obzirom na to da je odbrana zatražila izuzeće javnog tužioca, pa će odluka o tome biti doneta naknadno.

12.jpg
Nemanja sa majkom Foto: Privatna Arhiva

Krvav obračun u kući užasa

Podsetimo, prema optužnici, kobne noći je Filip najpre pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obe noge, a kada je mladić pokušao da pobegne, Grbić ga je sustigao i ispalio još dva metka koji su bili kobni.

- Filip je živeo na spratu kuće, a Nemanja u prizemlju, gde je izbila svađa. Po zidovima su kasnije nađeni tragovi krvi, jasno je bilo da je nesrećni mladić pokušavao da se spase - rekao je izvor iz istrage.

Nakon krvavog obračuna, Grbić je, prema navodima tužilaštva, pokušao da telo baci s litice u Dunav, ali je ono pronađeno nekoliko dana kasnije u šiblju na obali reke.

Priznao zločin

Kako je Kurir već pisao, Filip Grbić se isprva branio ćutanjem, ali je kasnije sve priznao i otkrio jeziv motiv ubistva.

- Rekao je da je Nemanju ubio zbog novca, jer je bio bez posla i u finansijskim problemima. Postoji mogućnost da je imao i dugove, što će istraga tek rasvetliti, kaže izvor blizak slučaju.

Suđenje Filipu Grbiću nastaviće se po okončanju odluke o izuzeću tužioca, s obzirom na to da je glavni pretres danas odložen, sledeći je zakazan za 22. oktobar.

Ne propustiteHronikaNE BOLI SMRT, VEĆ SVE ŠTO IDE POSLE: Majka mladića kog je ubio cimer u Zemunu ne miri se sa smrću deteta! Njene potresne reči slamaju srca
123.jpg
Hronika"TOG DANA SMO RAZGOVARALI 11 MINUTA, SEĆAM SE SVAKE REČENICE" Majka ubijenog Nemanje Žikića mesec dana od zločina prvi put progovorila: Od tada ja ne postojim!
123.jpg
Hronika(FOTO) OVO JE UBIJENI MLADIĆ (20) IZ ZEMUNA! Cimer ga brutalno likvidirao, porodica i prijatelji za njim tragali nekoliko dana!
Policija 2.jpg
Hronika"NE POSTOJE REČI UTEHE KADA JEDNOJ MAJCI UBIJU I ODUZMU DETE" Potresnim rečima se oglasila majka Nemanje (20) ubijenog u Zemunu, cela porodica zavijena u crno!
Policija.jpg