U Višem sudu u Beogradu danas je trebalo da počne suđenje Filipu Grbiću (36), optuženom da je u noći između 21. i 22. decembra prošle godine u iznajmljenoj kući u Zemunu na svirep način ubio svog cimera Nemanju Žikića (20) iz Velikog Gradišta!

Grbić je danas doveden iz pritvora, a u sudnici su se našli i majka i brat ubijenog mladića, koji su jedva zadržavali suze.

- Nemanjina majka ušla je u sudnicu drhteći, s očima punim suza. Ovo joj je bio prvi susret sa ubicom svog deteta i preteško joj je palo - ispričao je izvor Kurira.

Prema planu, majka stradalog danas je trebalo da ispriča sve o tragičnoj noći kada joj je sin ubijen, ali je glavni pretres odložen, s obzirom na to da je odbrana zatražila izuzeće javnog tužioca, pa će odluka o tome biti doneta naknadno.

Nemanja sa majkom Foto: Privatna Arhiva

Krvav obračun u kući užasa

Podsetimo, prema optužnici, kobne noći je Filip najpre pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obe noge, a kada je mladić pokušao da pobegne, Grbić ga je sustigao i ispalio još dva metka koji su bili kobni.

- Filip je živeo na spratu kuće, a Nemanja u prizemlju, gde je izbila svađa. Po zidovima su kasnije nađeni tragovi krvi, jasno je bilo da je nesrećni mladić pokušavao da se spase - rekao je izvor iz istrage.

Nakon krvavog obračuna, Grbić je, prema navodima tužilaštva, pokušao da telo baci s litice u Dunav, ali je ono pronađeno nekoliko dana kasnije u šiblju na obali reke.

Priznao zločin

Kako je Kurir već pisao, Filip Grbić se isprva branio ćutanjem, ali je kasnije sve priznao i otkrio jeziv motiv ubistva.

- Rekao je da je Nemanju ubio zbog novca, jer je bio bez posla i u finansijskim problemima. Postoji mogućnost da je imao i dugove, što će istraga tek rasvetliti, kaže izvor blizak slučaju.