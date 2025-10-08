Putem čitulja šalju poruke

Svaka reč se sa pažnjom tumači

Kriminolog Ratomir Antonović, podsetio je da je niz likvidacija, kao što je sada slučaj, krenuo i u decembru 2018. godine, nakon ubistva "kavčanina" Vladimira Roganovića u Beču.

- To je niz koji nikada neće stati, kako stvari stoje. Te 2018, takođe je usledio crni niz nakon ubistva Vladimira Roganovića u Beču, inače, Zvicerovog bliskog saradnika, takoreći desne ruke. Zvicer je tada objavio čitulju u kojoj je pretio vođama škaljarskog klana - navodi sagovornik.

Podsetimo, nakon ubistva Roganovića crnogorske novine bile su preplavljene čituljama, a jedna od njih je glasila: "Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide. Bata." Ovo je tada shvaćeno kao pretnja braći Jovanu i Igoru Vukotić. Navodno, u međusobnoj komunikaciji "kavčani" su "manekenom" nazivali pokojnog Jovana, a "lisicom" Igora Vukotića.

- Nije tajna da članovi klanova putem čitulja komuniciraju i šalju poruke jedni drugima. To je jedan poseban fenomen. Svaka reč se tu sa pažnjom tumači, često bude provokacija i najavljuje se novo krvoproliće, novi obračuni - zaključio je Ratomir Antonović.