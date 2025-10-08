JEDNO UBISTVO POKRENULO JE NOVI KRVAVI NIZ LIKVIDACIJA U RATU KLANOVA! Kada Zvicer da čitulju, kreće surova osveta!
Četri pripadnika škaljarskog klana - Radovan Krivokapić, Andrija Ivanović, Milo Belada i Boban Sjekloća likvidirani su za manje od dva meseca, a crni niz novih egzekucija pokrenulo je, kako se sumnja, ubistvo Filipa Kneževića, visokorangiranog pripadnika suparničkog kavačkog klana!
Promenili raspored
Poznavaoci prilika navode da je ubistvo plaćenog ubice kavačkog klana, Filipa Kneževića, 15. jula u centru Barselone, okidač za novu turu obračuna zaraćenih klanova iz Kotora, koji su u ratu do istrebljenja od decembra 2014. Podsetimo, nepoznati napadač kobnog dana sačekao je Kneževića da uđe u zgradu u kojoj je živeo i upucao ga sa najmanje osam hitaca. Ubistvo za sada nije rasvetljeno, ali se sumnja da je on još jedna žrtva rata klanova, koji je do sad odneo preko 70 života.
Ratomir Antonović, kriminolog i stručnjak za bezbednost, objašnjava za Kurir da crna lista za odstrel postoji u oba zaraćena klana.
- Lista za odstrel postoji odavno, a kako se sukob razbuktava imena se samo dodaju, što sa jedne, što sa druge strane. Ubistvom Filipa Kneževića koje je bilo letos u Španiji počeo je novi krvavi niz likvidacija. Naime, veruje se da su "kavačani" tada samo promenili raspored na toj famoznoj listi, pa se sada ubijaju Cetinjani, za koje se sumnja da su na neki način povezani sa egzekucijom u Barseloni - navodi kriminolog i dodaje:
- Knežević je bio jako bitan čovek kavačkog klana, plaćeni ubica, i zato ne treba da čudi što su njegovi saborci na čelu sa šefom Radojem Zvicerom oštro odgovorili "škaljarcima".
O tome koliko je likvidirani Knežević, koji je u vreme ubistva bio u bekstvu od srpskog pravosuđa, budući da je označen kao jedan od direktnih izvršilaca likvidacije "škaljaraca", Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu, bio važan član kavačkog klana govore i brojne čitulje koje su osvanule u crnogorskim novinama. Od njega su se na taj način oprostili maltene svi "viđeniji" pripadnici kavačkog klana, uključujući i samog vođu, Radoja Zvicera.
- Kada Zvicer da čitulju kreće serija likvidacija - tvrdi naš sagovornik i pojašnjava:
- Zviceru i celom klanu Knežević je bio dragocen, odrađivao je poslove i bio dobro nagrađen za to. Između ostalog, Zvicer mu je dao i čitulju iz ilegale, iako ga traži ceo svet. Podsetimo, nakon ubistva Kneževića osvanula je čitulja koju je imenom i prezimenom potpisao odbegli šef klana iz Kotora: "Laka ti crna zemlja, momčino. Radoje Zvicer".
Cetinjska ćelija na udaru
Interesantno je da je "kavčanin" Filip Knežević bio sa Cetinja, kao i trojica kasnije likvidiranih "škaljaraca" - Andrija Ivanović, Stefan Belada i Boban Sjekloioća.
- Očigledno je ta ćelija škaljarskog klana sa Cetinja sada na udaru suprotstavljene ekipe. "Kavčani" svakako neće dozvoliti da taj gubitak prođe nekažnjeno i žele osvetu. Oni smatraju da je u pitanju njihova čast i prolivena krv mora da se vrati istom ili čak jačom - tvrdi kriminolog.
On kaže da to što posle svakog ubistva ključnog čoveka iz kavačkog klana, sledi surova osveta i mnoštvo likvidacija pripadnika škaljarskog klana, ukazuje na to da klan time pokazuje silu i moć.
- Klanovi funkcionišu po mafijaškom kodeksu "oko za oko, zub za zub". Vraćanjem prolivene krvi samo se ulazi dublje u sukob i zato se ratu ne nazire kraj. Ovo je rat bukvalno do istrebljenja - zaključuje Antonović.
Filip Knežević, kako smo već naveli, ubijen je 15. jula ispred ulaza zgrade u kojoj je živeo u centru Barselone. Muškarac krupnije građe, kako su objavili španski mediji, prišao mu je i izrešetao ga. Knežević je, kako je utvrđeno, u Španiji koristio najmanje dva lažna identiteta. Španski istražitelji veruju da je za ubistvo angažovan profesionalni plaćeni ubica, koji je peške uspeo da pobegne posle ispaljenih hitaca.
Putem čitulja šalju poruke
Svaka reč se sa pažnjom tumači
Kriminolog Ratomir Antonović, podsetio je da je niz likvidacija, kao što je sada slučaj, krenuo i u decembru 2018. godine, nakon ubistva "kavčanina" Vladimira Roganovića u Beču.
- To je niz koji nikada neće stati, kako stvari stoje. Te 2018, takođe je usledio crni niz nakon ubistva Vladimira Roganovića u Beču, inače, Zvicerovog bliskog saradnika, takoreći desne ruke. Zvicer je tada objavio čitulju u kojoj je pretio vođama škaljarskog klana - navodi sagovornik.
Podsetimo, nakon ubistva Roganovića crnogorske novine bile su preplavljene čituljama, a jedna od njih je glasila: "Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide. Bata." Ovo je tada shvaćeno kao pretnja braći Jovanu i Igoru Vukotić. Navodno, u međusobnoj komunikaciji "kavčani" su "manekenom" nazivali pokojnog Jovana, a "lisicom" Igora Vukotića.
- Nije tajna da članovi klanova putem čitulja komuniciraju i šalju poruke jedni drugima. To je jedan poseban fenomen. Svaka reč se tu sa pažnjom tumači, često bude provokacija i najavljuje se novo krvoproliće, novi obračuni - zaključio je Ratomir Antonović.
Brutalan niz
x 15. jul - u Barseloni ubijen Filip Knežević
x 29. avgust - u Kotoru iz snajpera ubijen Radovan Krivokapić
x 25. septembar - na Cetinju likvidirani Andrija Ivanović i Stefan (Milo) Belada
x 5. oktobar - kod plaže Trsteno u autu izrešetan Boban Sjekloća
