Votka bio na nišanu snajpera

Veljko Banović Votka, prema presrutnoj Skaj komunikaciji, bio je na nišanu Belivukovog klana i samo pukom srećom je izbegao smrt.

Za njega je, podsetimo, bio pripremljen snajper, čiji oroz je, navodno, trebalo da povuče Nebojša Janković i to po nalogu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, iza kojih stoji šef klana Radoje Zvicer.

Zločin je trebalo da bude počinjen u jednom gradu u okolini Beograda, a Banović nije likvidiran samo zahvaljujući činjenici da su pripadnici srpske policije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) krenuli u obračun sa ovom kriminalnom grupom 4. februara 2021, kada je iza rešetaka smešteno njih dvadesetak. Tada su lisice stavljene Belivuku, Miljkoviću, ali i Jankoviću.

- Plan je bio da se Banović ubije snajperom sa zgrade. Prema prikupljenim podacima iz kriptovanih poruka, koje su razmenjivane preko aplikacije "Skaj", fotografija, ali i iz svedočenja nekih od optuženih, utvrđeno je da je Belivuk vodio Jankovića, čoveka koji je inače obučavao pripadnike ove grupe da barataju snajperom, do zgrade sa koje je trebalo da puca. Sve je bilo pripremljeno za to smaknuće - pisali su mediji ranije.