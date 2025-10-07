ČITULJE ZA UBIJENOG ŠKALJARCA PREPLAVILE CRNU GORU! Među potpisanim oproštajima našao se i čovek koji je za dlaku izbegao metak Zvicerovog snajperiste! (Foto)
U današnjim izdanjima crnogorskih novina i na portalima osvanuo je veliki broj čitulja posvećenih ubijenom Bobanu Sjekloći (34), visokopozicioniranom članu cetinjske ćelije škaljarskog klana, koji je upucao snajperom u glavu 5. septembra nadomak plaže Trsteno u Crnoj Gori!
Pored poruka u kojima se od njega opraštaju članovi porodice i prijatelji, pažnju javnosti privukao je i veliki broj oproštaja potpisanih imenima koja se već godinama provlače kroz priče o organizovanom kriminalu i sukobima zaraćenih klanova.
Među potpisima jedne od čitulja koja je odmah izazvala pažnju javnosti nalazi se i ime Veljka Banovića, poznatijeg pod nadimkom Votka, inače jednog od najbližih saradnika Luke Bojovića.
Naime, u čitulji stoji kratko "poslednji pozdrav drugu Bobanu, u potpisu Banović", iz čega stoji najverovatnije upravo Votka, koji se takođe jednom prilikom našao na nišanu suparničke ekipe, kada se saznalo da su njegovu likvidaciju 2021. godine planirali Veljko Belivuk i Radoje Zvicer.
Votka bio na nišanu snajpera
Veljko Banović Votka, prema presrutnoj Skaj komunikaciji, bio je na nišanu Belivukovog klana i samo pukom srećom je izbegao smrt.
Za njega je, podsetimo, bio pripremljen snajper, čiji oroz je, navodno, trebalo da povuče Nebojša Janković i to po nalogu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, iza kojih stoji šef klana Radoje Zvicer.
Zločin je trebalo da bude počinjen u jednom gradu u okolini Beograda, a Banović nije likvidiran samo zahvaljujući činjenici da su pripadnici srpske policije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) krenuli u obračun sa ovom kriminalnom grupom 4. februara 2021, kada je iza rešetaka smešteno njih dvadesetak. Tada su lisice stavljene Belivuku, Miljkoviću, ali i Jankoviću.
- Plan je bio da se Banović ubije snajperom sa zgrade. Prema prikupljenim podacima iz kriptovanih poruka, koje su razmenjivane preko aplikacije "Skaj", fotografija, ali i iz svedočenja nekih od optuženih, utvrđeno je da je Belivuk vodio Jankovića, čoveka koji je inače obučavao pripadnike ove grupe da barataju snajperom, do zgrade sa koje je trebalo da puca. Sve je bilo pripremljeno za to smaknuće - pisali su mediji ranije.
Oglasili se "škaljarci"
Pored Votke, mnoga druga poznata imena stoje u potpisu poslednjih pozdrava upućenih likvidiranom škaljarcu.
- Brate moj voljeni, preselio si se iz prisustva u vječnost. Ni svojim odlaskom nećeš prestati da budeš Lovćen koji prkosi vremenu zla i nečovještva. Ostaćeš u svemu što jesmo i u svemu što činimo - napisao je Vladan Radoman, visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana.
- Poslednji pozdrav brate moj. Kralju. Hvala ti na svoj podršci i pomoći. Ni u snu se nisam nadao da ću se ovako od tebe oprostiti. Posljednji pozdrav. Volim te! Stefan Kovač - piše u čitulji koju je potpisao pripadnik kotorskog klana koji se nalazi iza rešetaka u Austriji, jer je 2020. bio deo kriminalne organizacije koja je htela da likvidira Dragana Kašćelana u Beču. Naime, Stefan Kovač dospeo je u žižu javnosti iz zbog policijske torture nakon hapšenja, ali detaljnije o tome pročitajte u tekstu ispod.
Pored Kovača, od ubijenog Bobana Sjekloće oprostio se i Savo Lipovina, još jedan navodni član škaljarskog kriminalnog klana.
Iako čitulje i javni oproštaji oduvek privlače pažnju, ključ pitanja ostaje nerešen, ko je pucao u Bobana Sjekloću i zašto?
Ubica u bekstvu, istraga u toku
Ubica Bobana Sjekloće pucao je u njega 5. septembra, a istražitelji rade na prikupljanju dokaza i tragova, ali u javnost zasad ne izlaze dodatni detalji koji bi razjasnili sumnje.
Istražitelji, kako se navodi, vode istragu u više pravaca i ne isključuju da je ubistvo Sjekloće rezultat nastavka obračuna između suparničkih grupa. Po njihovoj proceni, scenario u kojem je reč o još jednoj epizodi takozvanog "rata klanova" je moguć, s obzirom na to da je Sjekloća četvrta žrtva iz klana za manje od dva meseca.
Inače, Boban Sjekloća sahranjen je danas na Novom groblju na Cetinju.