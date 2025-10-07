- Na sreću nema životno ugroženih, a u vozilu koje je završilo u kanalu povređene su dve osobe ženskog pola – potvrdio je Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo:

- Usled neprilagođene brzine kretanja stanju puta i uslovima saobraćaja, došlo je, prema prvim informacijama, do kontakta, odnosno bočnog češanja, između dva vozila prilikom preticanja, nakon čega je je jedno vozilo sletelo u odvodni kanal pored puta. Zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade, Službe hitne pomoći i Saobraćajne policije iz Pančeva dve osobe ženskog pola su izvučene iz vozila i prevezene u Opštu bolnicu Pančevo. One nisu životno ugrožene. U toku je uviđaj i nema obustave saobraćaja. Nakon uviđaja će biti utvrđeno više detalja – saopštio je Željko Grujić za „Zdravo Pančevo”.