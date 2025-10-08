Slušaj vest

Državljanin Severne Makedonije, Martin Sipkovski (21) koji je nastradao prošle nedelje u eksploziji u stanu u Kosovskoj ulici u Beograda bio je uspešni maneken, a u tinejdžerskim danima i velika nada rukometnog kluba RK Vardar iz Skoplja!

Podsetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu povodom eksplozije u kojoj je nastradao Sipkovski saslušan je Filip V. (26) zbog sumnje da je 30. septembra neovlašćeno nabavio, a zatim nosio eksploziv "pentrit" koji je istog dana na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao državljaninu Severne Makedonije. Martin Sipkovski, kako je utvrđenom dosadašnjom istragom, sutradan, 1. okrobra, oko 21.45 sati nespretnim rukovanjem aktivirao je eksploziv i tom prilikom je poginuo na licu mesta.

Uspešan početak na modnoj pisti

Na vestima iz regiona kada se ukuca ime Martin Sipkovski izlazi mnoštvo vesti i pohvala da je on prvi državljanin Severne Makedonije koji je uspeo da doživi da ga angažuje prestižna modna agencija iz Turske koja se bavi svetskim modelima. Agencija Danem sarađuje sa brendovima iz celog sveta, a kako se može videti na profilima poginulog Martina on je ponosno istakao da se nalazi u njihovim redovima.

- Nikad ne zaboravi odakle si došao. To je ono što te je učinilo osobom kakva si danas - glasi poslednja objava manekena iz Severne Makedonije, koju je objavio na svom Instagram profilu. Na pomenutom profilu Martin ima nekoliko fotografija na kojima pozira, dok na društvenoj mreži Fejsbuk može da se vidi da se ponosi i svojim umećem i dostignućem u sportu.

- Martin je bio veoma perspektivan rukometaš, ali je onda usledila teške povrede vrata napustio sport koji je inače, njegova najveća i prva ljubav. Sa svega 19 godina Martin je potpisao ugovor sa prestižnom modnom agencijom Danam iz Istanbula.

Sigurnim koracima gradio je svoju karijeju na pisti, ali se sada, iz za sada nepoznatog razloga, našao u centru mafijaškog sveta.

Nije poznato kada je Martin došao u Beograd ni kojim povodom, ono što se zna dosadašnjom istragom koju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, jeste da se razneo bombom i to usled nestručnog rukovanja. Detaljnije o tome kome je bomba bila namenjena možete pročitati u OVOM tekstu.