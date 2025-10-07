Pred Višim tužilaštvom u Čačku je u toku utvrđivanje odgovornosti za smrt taksiste Dejana Stanića, koji je preminuo nakon što je pretučen u kafani.

Incident se odigrao 18. septembra u lokalnom bifeu u naselju Ljubić kej u Čačku, a istragom se za ovo ubistvo terete tri osobe među kojima i poznati glumac Vladimir Jocović (35) kao i njegov brat R.J. Prema navodima iz saopštenja Policijske uprave u Čačku u tuči je učestvovao još jedan muškarac, inače prijatelj dvojice braće. Međutim, on je skoro tri nedelje nakon incidenta još uvek u bekstvu.

Pred sudijom za prethodni postupak glumac Vladimir Jocović, inače direktor pozorišta u Kraljevu je nedavno izričito tvrdio da taksistu nije ni takao, dok se njegov brat branio ćutanjem.

U toku je, kako saznajemo, saslušanje svedoka čije izjave bi trebalo da pomognu u postupku istrage.

- Svi svedoci koji su ispitani su u svojim izjavama naveli da nisu videli da je okrivljeni Vladimir Jocović tukao sada pokojnog Dejana Stanića. Krucijalni svedok ovog događaja je konobarica koja je prisustvovala događaju a pred sudom je izjavila da su Stanića tukle dve osobe, a među njima nije glumac. Ona je rekla da se on za to vreme šetao po lokalnu i nije prilazio oštećenom - izjavio je glumčev branilac Dragan Ranđelović - Džakec advokat iz Čačka.

On je dodao da je ovim svedočenjem potvrđeno da Vladimir Jocović ni na koji način nije učestvovao u ovom događaju niti zadavao udarce taksisti.

Na istom pretresu saslušano je još nekoliko svedoka, a još nekolicina će svoj iskaz sudiji dati tokom ove sedmice.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Čačku je izdao nalog da se obavi obdukcija tela nastradalog taksiste. Na poslednjem pretresu nalaz obdukcije nije uvršten u predmet jer još uvek nije stigao iz Beograda.

