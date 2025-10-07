Danas oko 12 časova policiji je prijavljeno da se u kanalu pored puta Šabac–Bogosavac nalazi beživotno telo žene. Policija je odmah izvršila uviđaj, nakon čega je potvrđeno da se radi o saobraćajnoj nezgodi.

Kako se nezvanično saznaje, pronađen je i priveden vozač koji je upravljao vozilom, a koji se nije zaustavio nakon što je udario 60-ogodišnju S.P. koja se kretala kao pešak.

Prema saznanjima S.P. je živela na početku sela i krenula je kod svoje ćerke, koja je potom identifikovala telo svoje majke.