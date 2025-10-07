Danas oko 12 časova policiji je prijavljeno da se u kanalu pored puta Šabac–Bogosavac nalazi beživotno telo žene. Policija je odmah izvršila uviđaj, nakon čega je potvrđeno da se radi o saobraćajnoj nezgodi.

Kako se nezvanično saznaje, pronađen je i priveden vozač koji je upravljao vozilom, a koji se nije zaustavio nakon što je udario 60-ogodišnju S.P. koja se kretala kao pešak.

Prema saznanjima S.P. je živela na početku sela i krenula je kod svoje ćerke, koja je potom identifikovala telo svoje majke.

Očekuje se zvanično saopštenje policije, dok je telo nastradale žene poslato na obdukciju.

Kurir/sabacreporter

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD JAGODINE Dva automobila udarila u traktor, od siline udara odleteli pored puta, saobraćaj otežan, kiša pogoršava situaciju (VIDEO)
Nesreca kod jagodine.jpg
HronikaTEŽI LANČANI UDES NA IBARSKOJ MAGISTRALI, POVREĐENE 4 OSOBE Sudarila se 3 automobila, jedan upao u jarak! Saobraćaj na licu mesta otežan
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U TUTINU: Motociklista zadobio teške povrede, hitno transportovan u bolnicu
17473264921712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD LESKOVCA: Sudarili se motor i automobil, jedna osoba povređena
1745653609172967114517292654901712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg