U Specijalnom sudu u Beogradu na suđenju optuženima za ubistvo Zorana Uskokovića zvanog Mali Skole 29. januara 2021. godine u Rakovici, prikazan snimak njegove likvidacije.

Na snimku sa nadzorne kamere jedne prodavnice oko 22.34 sati, vidi se osoba u kaputu sa šubarom na glavi i staračkim štapom.

"STARAC" VADI NEŠTO IZ DŽEPA, USKOKOVIĆ PADA

Vidi se kako ta osoba prolazi, viri iza ugla, nakon toga se vraća, a potom i kako osoba sa belim patikama ulazi u kadar.

Zoran Uskoković Mali Skole Foto: Facebook Printscreen

Osoba sa štapom prilazi muškarcu u belim patikama, odnosno Zoranu Uskokoviću, vadi nešto iz džepa, nakon čega Uskoković pada, a osoba sa šubarom trči preko parkinga.

Veštak antropolog Dejan Ćirković je naveo da je utvrđeno da je osoba sa štapom visine od 183 do 189 centimetara, ali da nisu mogli utvrditi pol i niti starost lica.

Prethodno su u sudnici prikazane i fotografije sa uviđaja na kojim se vidi da Uskoković leži i krv preko njegove glave.

MAJKA BRZO OTIŠLA

Na početku suđenja je bila i majka ubijenog, ali je ubrzo otišla.

U ovom predmetu se kao organizatoru ubistva sudi Nikoli Živanoviću, dok je kao direktni izvršilac optužen Miloš Krstić. Aleksa Dimitrov i Vladimir Babić su takođe optuženi u ovom slučaju.

Aleksandaru Nikoliću se sudi u odsustvu jer je u bekstvu.