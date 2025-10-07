U ponedeljak se navršilo 29 godina od ubistvaZorana Dimitrova Žuće.

Zoran Dimitrov Žuća je jedan od najupečatljivijih likova iz kultnog dokumentarca "Vidimo se u čitulji". Ako ni po čemu drugom, onda kao lik koji je plakao na mnogim sahranama ubijenih kriminalaca 90-ih. Kao i ogromna većina aktera tog antologijskog filma, nije poživeo dugo po njegovoj premijeri.

POGOĐEN SA 4 METKA

Zoran Dimitrov ubijen je pre 29 godina. Preciznije, 6. oktobra 1996. Likvidiran je oko 20 časova, između ulica Glasinačke i Vladimira Tomanovića na Konjarniku, gde je pogođen sa četiri hitaca, od kojih dva u glavu, čime je "overen". Svedoka ovog zločina nije bilo.

Njegovi prijatelji iz "voždovačkog klana" bili su sigurni da je Žuću ubio neko kome je on verovao, jer te večeri nije nosio pancir, niti pištolj, od kojih se nije odvajao od prethodnog pokušaja njegovog ubistva.

Ubica nikad identifikovan, a kamoli pronađen.

NAMESTIO MU PRIJATELJ?

Ali, po ulici se pričalo da je Žući glave došao njegov prijatelj Bojan Petrović, koji ga je namamio porukom na pejdžer, a da su direktni izvršioci bili iz Novog Pazara, sve zbog poslova vezanih za drogu.

Bojan Petrović Foto: Printscreen

Dimitrov je bio "viđeni" član "voždovačkog klana", koji je u to vreme važio za najjači u gradu, i to pod vođstvom Gorana Vukovića Majmuna, posle čijeg ubistva 1994. je na čelo bande došao Mija Baškalović, koji se među prvima pojavio na mestu Žućinog ubistva.

Zoran Dimitrov Žuća i Goran Vuković Majmun Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7