Pred Višim sudom u Čačku počelo je novo suđenje za ubistvo Čačanina Maria Simovića. Istragom je utvrđeno da je na njega prošle godine u aprilu iz pištolja pucao Dejan Popović iz tog grada. Okrivljeni za ovo ubistvo je danima nakon pucnjave bio u bekstvu, da bi se na kraju predao policiji. Apelacioni sud u Kragujevcu je ukinuo je prvostepenu presudu od sedam godina zatvora za odgovornog i vratio je u Čačak na ponovno postupanje. Suđenje je pratila novinarka Kurir televizije Gordana Injac i za emisiju "Crna hronika" otkrila najvažnije detalje.

Nakon današnjeg suđenja, branioci obe strane izneli su svoje stavove.

- Prvostepeni sud nije prihvatio predlog punomoćnika, a i tužioca koji je naknadno to ukapirao da treba da uradi, a to je predlog za balističko-medicinsko veštačenje. Apelacioni sud je uočio tu nepravilnost, naložio je obavljanje balističko-medicinskog veštačenja koje je veoma važno i na koje je ranije ukazao i republički tužilac i apelacioni tužilac u Kragujevcu, da se ne može odrediti pravna kvalifikacija ako se ne zna raspored hitaca, jer ne smemo zaboraviti da je pokojni zadobio dva hica u potiljak dok je razgovarao mobilnim telefonom, što znači da je izvršeno ubistvo, i to teško ubistvo na podmukao način - rekao je advokat porodice Simović, Borivoje Borović.

Sa druge strane, advokat odbrane naveo je da su i oni tražili ukidanje prvostepene presude, ali iz drugačijih razloga.

- Tačno je da smo mi tražili ukidanje prvostepene presude. Mi smo nezadovoljni visinom kazne. Smatramo da je pravna kvalifikacija koju je prvostepeni sud našao pogrešna, da je reč o ubistvu na mah - rekao je Dragan Ranđelović, advokat okrivljenog.

