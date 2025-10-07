Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je presudu Višeg suda u Kraljevu kojom je pripadnik Vojske Srbije, M.S. osuđen na 12 godina zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je izazvao, a u kojoj su smrtno stradali Danijel Lazović, njegovo troje dece, Lana (10), Luka (7) i Mila (1) i njihova komšinica Dijana Kutlašić. Teška nesreća se dogodila 21. septembra 2024. godine na putu Kraljevo - Raška kada je osuđeni, upravljajući vozilom marke "PASARS" pod dejstvom alkohola prešao u suprotnu traku i pregazio automobil u kom koji se kretao iz suprotnog smera.

Ovu informaciju potvrdio je Oliver Madić, advokat Mirjane Lazović, jedine preživele u teškoj nesreći, kojoj su poginuli muž i troje dece.

- Drugostepenom presudom Apelacionog suda u Kragujevcu, vozač vojnog vozila osuđen je na 12 godina zatvora - potvrdio je Oliver Madić, advokat Mirjane Lazović, jedine preživele u teškoj nesreći.

Danijel Lazović Foto: Facebook/Danijel L

Vozač osuđen na 12 godina zatvora

Podsetimo, pripadnik Vojske Srbije M.V. iz Niša pred Višim sudom u Kraljevu osuđen je na 12 godina zatvora jer je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su smrtno stradali Danijel Lazović, njegovo troje dece od 10, 7, i jedne godine i njihova komšinica Dijana.

Foto: RINA

Osuđeni je, upravljajući vozilom marke "PASARS" pod dejstvom alkohola, prešao u suprotnu traku i pregazio automobil koji se kretao iz suprotnog smera.

Dijana Kutlačić Foto: printscreen/društvene mreže

Alkohol pio neposredno pre nesreće

Veštaci su utvrdili da je alkohol pio neposredno pre nesreće, kao i da mu je izmereno 0.37 promila alkohola u krvi.

Osuđeni je na sudu priznao krivicu za nesreću, ali je negirao da je tog dana konzumirao alkohol. Tvrdio je da su mu se u trenutku pojavili "beli svici" i da je to svakom moglo da se desi.

Kamere na benzinskoj pumpi su pokazale da su svratili na pauzu i kupili pivo.

Vozaču je određena i mera zabrane upravljanja vozilom "C" i "B" kategorije u trajanju od pet godina.