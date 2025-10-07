MLADEN MIJATOVIĆ IZVRŠIO GRAĐANSKO HAPŠENJE Lopov krenuo da pravi haos u prodavnici, voditelj priskočio u pomoć radnicima OGLASIO SE POSLE HEROJSKOG ČINA (FOTO)
Voditelj TV Pink Mladen Mijatović sprečio je večeras krađu u jednoj prodavnici na Novom Beogradu.
U jednoj prodavnici nepoznati muškarac pokušao je da ukrade flaše sa alkoholnim pićima. Lopov je flaše stavio u ranac, međutim, prodavačica je primetila šta radi i reagovala, a muškarac je potom počeo da pravi haos u radnji.
Na molbu prodavačice reagovao je novinar Mladen Mijatović, koji je u tom trenutku bio u prodavnici. Mijatović je potom izveo takozvano građansko hapšenje nakon čega je od lopova oduzeta ukradena roba.
- Važno je da nije uspeo da ukrade i iznese alkoholna pića. Nedopustivo je krasti, a bilo bi mi i krivo da su štetu, recimo, morali da nadoknade radnici iz te prodavnice - rekao je Mladen Mijatović za Kurir.
Ono sto je ohrabrujuće za građane je brza reakcija policijske patrole sa Novog Beograda, koja je stigla u roku od nekoliko minuta i privela lopova.
Kurir.rs