Policija je identifikovala maloletnike koji su, kako se sumnja 12. septembra oko 17.50 časova na dečjem igralištu u Studeničkoj ulici u Nišu pretukli dečaka I.M. (14), nanevši mu povredu šake zbog koje mu je amputiran deo prsta. O identifikaciji osumnjičenih za vršnjačko nasilje obavešteno je Više javno tužilaštvo u Nišu. Očekuje se izveštaj policije radi preduzimanje daljih koraka.

- O predmetnom događaju je obavešten je dežurni javni tužilac VJT u Nišu a policijskim službenicima je dat nalog za postupanje i preduzimanje potrebnih radnji u cilju identifikacije učinilaca krivičnog dela. Dežurni javni tužilac u Nišu za maloletnike, od strane policijskih službenika obavešten je da su identifikovani učinioci krivičnog dela i da je policijskim službenicima dat nalog da ovom tužilaštvu dostave izveštaj o postupanju, a koji izveštaj tužilaštvu još uvek nije dostavljen. Nakon dostavljanja izveštaja i upoznavanja sa istim, javni tužilac VJT u Nišu doneće odluku o daljem postupanju – navela je glavni javni tužilac VJT u Nišu Borica Mitić.

Koliko je maloletnika identifikovano i koliko imaju godina, za sada zvanično nije poznato. Kako "Blic" nezvanično saznaje, u pitanju su maloletnici koji imaju manje od 14 godina što znači da su krivično neodgovorni, zbog čega je o događaju obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, kako bi se proverilo da li ima osnova za pokretanje postupka iz njihove nadležnosti protiv roditelja. Prema nezvaničnim saznanjima, u događaju su učestvovala petorica maloletnika, koji su mlađi od 14 godina.

Majka M. M. Foto: Kurir Televizija

Majka pretučenog dečaka M.M. (42) kaže da je obaveštena da su maloletnici koji su napali njenog sina identifikovani, ali da nema više informacija.

- Super je to što su pronađeni. Nisam mogla više informacija da dobijem, ko su, koliko ih je, koliko godina imaju, šta su ispričali... Očekujem da tužilaštvo preuzme mere, i ja ću privatno da ih gonim, to bez daljnjeg. Od toga ne odustajemo – kaže M.M.

Ne ide u školu

Ona kaže da njen sin još uvek ima gips na ruci i da ne može da ide u školu.

- Sin i sada ima bolove, non stop mu gips puca, svaki drugi dan ja ga vodim na previjanje. Trebalo bi 13. oktobra da idemo na kontrolu da vidimo da li će da mu skinu tu iglu koju ima na polomljenom prstu. Ne znamo još, idemo na kontrolu pa će se tek tada znati. On još ne može da koristi tu ruku. Nije krenuo još ni u školu. Videćemo kako se razvija situacija, kako doktori kažu – kaže M.M.

1/6 Vidi galeriju Vršnjačko nasilje u Nišu Foto: Kurir Televizija

"Mama, što me ne ostaviš, šta ću ti ja"

Po njenim rečima, dečak se i dalje plaši da sam izađe na ulicu zbog svega što je pretrpeo.

- Sin izlazi napolje sa mnom ili sa mojom majkom, uvek je u nečijoj pratnji. Ni u ludilu ne smem da ga pustim samog, pogotovo sada kada su pronađeni, ne smem da rizikujem jer su mu pretili da će da ga ubiju ako kaže nekom. Tek sada moramo da vodimo računa i da budemo obazrivi. Dete i kada ide sa mnom, okreće se, strah ga je. Baš je doživeo veliku traumu. Ima strahove, boli ga prst. Tražiću i kod neuropsihijatra da ga vodim, se posavetujem šta da radim. I nervozan je, kako se bliži operacija, plaši se, plače. Kada smo trebali da izađemo iz bolnice, kada su mu stavljali gips, on mi je rekao: "Mama, što me ti ne ostaviš, ja sam bogalj, šta ću ti ja". Kada dete od 14 godina to kaže, onda vam je sve jasno - priča M.M.

Od udarca otpali nokti

Brutalno vršnjačko nasilje tokom kojeg je povređen dečak u Nišu dogodilo se 12.septembra na igralištu u Studeničkoj ulici.

Dečak je završio u bolnici gde su mu amputirali smrskani deo jednog prsta dok je prelom na drugom saniran ugradnjom šipke. Od udaraca je ostao bez noktiju na nekim prstima a zadobio je i modrice i kontuziju cele šake. Majka dečaka je ispričala da su njenog sina, koji je bio sa drugom, napala četvorica dečaka, po njihovoj proceni starih između 12 i 14 godina.

"Dvojica su ga držali, a treći je izvukao metalnu šipku" Majka dečaka (14) kojem su vršnjaci polomili obe ruke kroz suze prepričala horor Izvor: Kurir televizija

Banalan razlog za prebijanje

Kako je majka ispričala za "Kurir TV", do prebijanja je došlo zbog banalnog razloga — dečaci koji su napali I.M. bacili su dasku na dečje igralište a kada je on hteo da je ukloni došlo je do verbalne rasprave i međusobnog psovanja jer su oni rekli da baci dasku na levu stranu a on je bacio na desnu stranu. Nakon toga četvorica dečaka su I.M. i njegovog druga odvukli do drvoreda pored igrališta gde je došlo do nasilja.

- Dvojica dečaka su držala mog sina, jedan je držao njegovog druga. Dva, tri puta ga je udario po ruci šipkom tako da su mu svi prsti bili modri, a na kraju je dobio udarac pesnicom u glavu, ispod uveta sa desne strane. Kada je došao kući rekao je da je pao, ali kada sam mu videla nokte odmah sam shvatila da to nije istina. Ruka je bila sva krvava, a nokti samo što nisu otpali. Ono je bilo jezivo, katastrofa da se gleda - ispričala je M.M. ranije za "Blic". U Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu su “Blicu” ranije ispričali da je nakon amputacije dela prsta, saniranja preloma jednog prsta i povreda šake, dečak dobro i stabilno.