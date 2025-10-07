Hronika
OVAKO SU SPECIJALCI UHVATILI DILERE U GROCKOJ! Pohapsili ih, u bunkeru našli 20 kilograma droge, pare letele po travi (VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 20 kilograma marihuane i uhapsili I. H. (1991), D. P. (2000), obojica iz Beograda i M. P. (1989) državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pronađeno 20 kilograma marihuane, lisice stavljene trojici Foto: Mup
Policija je osumnjičene uhapsila u Grockoj prilikom primopredaje droge, a koja se nalazila u automobilima koje su oni koristili.
Takođe, policija je zaplenila i dva vozila, "golf" i "audi".
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
