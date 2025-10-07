Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 20 kilograma marihuane i uhapsili I. H. (1991), D. P. (2000), obojica iz Beograda i M. P. (1989) državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

1/9 Vidi galeriju Pronađeno 20 kilograma marihuane, lisice stavljene trojici Foto: Mup

Policija je osumnjičene uhapsila u Grockoj prilikom primopredaje droge, a koja se nalazila u automobilima koje su oni koristili.

Takođe, policija je zaplenila i dva vozila, "golf" i "audi".

Hapšenje dilera u Grockoj Izvor: MUP