Suđenje Brajanu Volšu, optuženom da je ubio svoju suprugu Anu, odloženo je kako bi se procenilo da li je mentalno sposoban da učestvuje u procesu nakon napada koji je doživeo u zatvoru.

Volšu je trebalo da mu se sudi 20. oktobra zbog navodnog ubistva svoje 39-godišnje supruge Ane Volš 2023. godine, nakon čega je, prema optužnici, raskomadao njeno telo koje i dalje nije pronađeno.

Ana Volš Foto: Printskrin/Instagram

Međutim, sudija okruga Norfok, Dajana Frenijer, u ponedeljak je odobrila zahtev odbrane da se Volšu pošalje na procenu mentalne sposobnosti i naredila da bude prebačen u Državnu bolnicu u Bridžvoteru na 20 dana radi testiranja, prema sudskim zapisima.

Volšov advokat, Lari Tipton, naveo je da je njegov klijent doživeo psihički i fizički pad zbog traume nakon što je prošlog meseca izboden u zatvoru, što ga, prema njegovim rečima, onemogućava da bude sposoban za suđenje.

- Optuženi je pokazao izvestan napredak, ali i dalje trpi mentalne i fizičke posledice nasilnog napada, koje ga sprečavaju da adekvatno učestvuje u pripremi svoje odbrane. Uložio je veliki napor da to učini, ali je u ovom trenutku očigledno da trauma izazvana neobjašnjenim i iznenadnim napadom i dalje ozbiljno utiče na njegovu sposobnost da sarađuje sa svojim advokatima na način koji je neophodan kako se njegov složeni proces približava - dodao je Tipton.

Brajan Volš Foto: YouTube/ NBC 10 WJAR

Sa Anom imao troje dece

Tužilaštvo se usprotivilo odlaganju, tvrdeći da ne postoji dokaz da Volš nije mentalno sposoban, napominjući da je nakon napada istog dana vraćen u zatvor.

Rasprava o Volšovoj sposobnosti da mu se sudi zakazana je za 27. oktobar, dok novi datum suđenja još nije određen.

Volš iz Kohaseta izjasnio se nevinim po optužbama za ubistvo prvog stepena, ometanje istrage i skrivanje tela svoje supruge, majke njihovo troje dece.

Guglao "kako se rešiti tela"

Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako kupuje niz predmeta u prodavnici - uključujući mopove, četke, zaštitne naočare i nož za sečenje, za koje tužioci tvrde da ih je koristio kako bi se rešio Aninog tela.

Foto: Quincy District Court

Istražitelji su, navodno, pronašli testeru sa fragmentom kosti u kontejneru blizu kuće Volšove majke. Takođe je optužen da je koristio sinov iPad kako bi na Guglu pretraživao "kako se rešiti tela".

Navodno je i angažovao privatnog detektiva da ispita njegove sumnje da ga Ana vara, pre nego što je nestala. Par je, prema navodima, imao bračne probleme u trenutku kada je Volš bio u kućnom pritvoru zbog optužbi da je prodavao lažne umetničke radove Endija Vorhola.