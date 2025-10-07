Prema prvim informacijama, nema povređenih lica u ovoj eksploziji
EKSPLOZIJA PLINSKE BOCE U SREMSKOJ KAMENICI Izazvala požar u dvorištu kuće: Na terenu ekipe vatrogasaca (FOTO)
Večeras je došlo do eksplozije plinske boce u dvorištu jedne kuće na Ledinačkom putu, u Sremskoj Kamenici.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" nakon eksplozije je došlo do manjeg požara, koji je zahvatio deo šupe.
Prema prvim informacijama, nema povređenih lica.
Na teren su izašla dva vatrogasna vozila, dodaje se.
Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti incidenta.
