Slušaj vest

Večeras je došlo do eksplozije plinske boce u dvorištu jedne kuće na Ledinačkom putu, u Sremskoj Kamenici. 

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs" nakon eksplozije je došlo do manjeg požara, koji je zahvatio deo šupe. 

Prema prvim informacijama, nema povređenih lica. 

Na teren su izašla dva vatrogasna vozila, dodaje se. 

Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti incidenta. 

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaSTRAVIČNA EKSPLOZIJA U MOSKVI BLIZU SEDIŠTA FSB! Hitna evakuacija! Horor u prodavnici igračaka, ima mrtvih! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
HronikaPOZNATO STANJE SRBA POVREĐENIH U EKSPLOZIJI U GRČKOJ Stravični prizori sa lica mesta! Oglasio se doktor koji ih je pregledao, evo šta je rekao (FOTO)
528865732_122251068404073483_7534801171438927023_n.jpg
BeogradDEVOJKA IZBOLA MOMKA, U SUDARU POVREĐENA TRUDNICA, EKSPLOZIJA U RESTORANU... Haotična noć u Beogradu, ovo se dugo ne pamti - Hitna imala PUNE RUKE POSLA
hitna-pomoc-noc-3.jpg
HronikaJOSIP IZ BORČE LAVOVSKI SE BORIO MESEC DANA, ALI SU POVREDE BILE JAČE: Povređeni u eksploziji plinske boce podlegao na Vaskrs
screenshot-5.jpg